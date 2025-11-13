도미노이펙트, 외국인 요양보호사 교육·매칭 플랫폼 '하모(HAMO)' 정식 출시

글로벌 돌봄 인재 교육·매칭 전문기업 도미노이펙트(Domino Effect)가 외국인 요양보호사의 교육과 취업을 연결하는 통합 플랫폼 ‘하모(HAMO)’를 정식 출시했다. 하모는 외국인 학습자들이 언어 장벽 없이 자신의 언어로 요양보호사 교재를 학습하고 자격증을 취득할 수 있도록 지원한다.

하모는 한국 요양보호사 표준 교재를 기반으로 베트남어, 영어, 러시아어, 중국어(간체) 등 다양한 언어로 학습 콘텐츠를 제공한다. 단순 번역본이 아닌, 실제 시험 흐름에 맞춘 이론 학습, 단어장, 기출문제, 오답노트 기능이 포함되어 있다. 또한, 인터넷 연결이 없어도 학습할 수 있는 오프라인 기능을 갖춰 외국인 학습자의 환경적 제약을 최소화했다.

최근 급격한 고령화로 돌봄 인력 부족 문제가 대두되는 가운데, 현장에서는 외국인 인재 유입이 필요하지만 언어와 제도의 장벽이 높은 상황이다. 하모는 이러한 간극을 기술로 좁히기 위한 시도로, 실제로 청주시 외국인주민센터에서 고려인 학습자 5명이 하모를 이용해 학습한 결과 3명이 첫 시험에 합격하기도 했다.

도미노이펙트는 향후 하모를 단순 자격증 학습 앱을 넘어, 외국인 학습자가 자격 취득 이후 교육, 취업, 비자 연계까지 이어지는 원스톱 플랫폼으로 확장할 계획이다. 2026년부터 지정될 예정인 ‘외국인 요양보호사 육성대학’과의 협력을 추진 중이며, 현장 실습 및 취업 연계 시스템을 통해 학습자의 경로를 데이터 기반으로 관리할 예정이다.

김아현 도미노이펙트 대표는 “하모는 단순히 언어를 옮긴 앱이 아니라, 학습자 한 명 한 명이 스스로 이해하고 자신감을 회복하도록 돕는 서비스”라며 “누구나 낯선 환경에서도 배움의 기회를 이어갈 수 있도록 설계했다”고 설명했다.

이어 “하모는 한 사람의 합격을 넘어서, 한 사회의 지속 가능한 돌봄 구조를 만드는 여정이다. 기술로 사람을 잇는 따뜻한 혁신을 만들어가겠다”고 강조했다.

