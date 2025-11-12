태권도 세계화 초석 다진 주월한국군 교관단의 기록…태권도진흥재단 특별전 개막

태권도진흥재단이 태권도 최초의 등록문화유산인 ‘주월한국군 태권도 교관단’ 자료를 12일 전북 무주군 국립태권도박물관에서 개막한 특별전을 통해 공개했다.

이번 전시는 지난 9월 5일 전북도 등록문화유산으로 등재된 ‘주월한국군 태권도 교관단’ 자료 11점을 중심으로, 관련 사진 39점과 전무회(前武會)가 보유한 깃발 3점 등 총 53점의 유물과 영상 자료를 함께 선보였다.

전시에는 1962년부터 1973년까지 베트남전에 파병된 한국군 태권도 교관단이 현지 군인과 민간인을 대상으로 태권도를 지도하며 사용했던 교육 및 훈련 자료집과 대회 규정집, ‘베트남 정부 훈장 수여 문서, 당시 착용한 태권도 도복 등이 포함됐다. 이 자료들은 태권도의 해외 보급과 세계화를 실증적으로 보여주는 귀중한 사료로 평가된다.

특히 특별전 공간 한 면에는 당시 교관단 전원의 이름을 기록해 태권도 세계화를 위해 헌신했던 교관단의 노력을 기리고 있다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “주월한국군 태권도 교관단의 헌신이 오늘날 215개국이 함께하는 태권도 세계화의 초석이 됐다”며 “앞으로도 태권도의 역사와 가치를 발굴해 문화유산으로 보존하고, 그 정신을 계승하는 데 앞장설 것”이라고 말했다.

