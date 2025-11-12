인천공항, ‘2025 아태 선도기업’ 공항부문 최고상 수상

인천공항공사가 ‘2025 아태 선도기업 대상’ 최고상을 수상했다.

인천국제공항공사는 11일 싱가포르 마리나베이 샌즈에서 열린 ‘2025 아태선도기업 대상’ 시상식에서 공항부문 최고상을 수상했다고 12일 밝혔다.

11일 싱가포르 마리나베이 샌즈에서 열린 ‘FTE APAC Pioneer Awards’ 시상식에서 인천국제공항공사 서은정 디지털혁신실장(왼쪽 세 번째)과 직원들이 수상 후 기념촬영을 하고 있다.

이번 시상식을 개최한 ‘퓨쳐 트래블 익스피리언스(FTE)’는 영국 항공 전문 매체로 매년 아시아·태평양 지역의 공항과 항공사를 대상으로 기술혁신, 공항운영, 고객경험 분야의 혁신성과를 종합 평가해 각 부문별 ‘선도기업’을 선정하고 있다.

이번 시상식에서 인천공항은 디지털 혁신 및 운영 효율화 성과를 인정받아 ‘공항부문 최고상’을 수상했다.

특히 △AI 기반 여객흐름 예측 및 공항 혼잡도 모니터링 △차세대 디지털관제시스템 도입 △스마트 여객 서비스 확대 등 디지털 기술을 활용한 공항운영 고도화와 고객경험 혁신 노력이 높은 평가를 받았다.

공사는 이번 수상 이후 2030년까지 공항운영·여객서비스·경영혁신·인프라 등 4대 분야의 디지털 전환을 가속화해 나갈 예정이다.

또 글로벌 주요 공항들과의 협력 네트워크를 확대해 지속가능한 디지털 혁신 생태계를 조성함으로써, 스마트 기술을 통한 새로운 여객경험 창출에 선도적인 역할을 수행할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 수상은 인천공항의 디지털 혁신과 공항운영 선진화 노력을 국제적으로 인정받은 결과”라며, “앞으로도 인공지능과 데이터 기반 기술 등을 통해 공항운영 효율성과 고객경험을 함께 제고시켜 세계 최고의 디지털 공항으로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.

