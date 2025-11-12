김포공항 '맘 편한 놀이터' 커졌다

서울 강서구 김포공항의 실내 놀이터가 확장됐다.

한국공항공사는 김포공항 국내선 3층 대합실에 키즈카페형 실내 놀이터 ‘맘(MOM) 편한 놀이터’를 개장했다고 12일 밝혔다.

12일 김포공항 국내선 3층 일반대합실에서 열린 ‘맘(MOM) 편한놀이터’ 개장 행사에서 박광호 김포공항장(뒷줄 왼쪽 세번째)과 김포 엔젤스 합창단원 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

공사는 지난 8월 노후화된 기존 놀이터를 개선해 공항을 방문하는 아동 동반 이용객에게 보다 편리하고 쾌적한 환경을 제공하기 위해 롯데지주, 초록우산 어린이 재단과 함께 놀이터 개선 사업을 추진했다.

이번에 개장한 ‘맘 편한 놀이터’는 총 사업비 약 5억원을 투입해 기존 72.7㎡ 규모의 놀이터 공간을 149㎡로 두 배 이상 확장했다.

특히 터치스크린 놀이시설를 도입하고 하늘·구름 이미지의 아동 친화적 휴식공간 조성, 방염 매트쿠션, 안전유리 설치 등 놀이·휴식·안전을 모두 갖춘 키즈카페형 놀이터로 구성했다. 영아존(0세~만2세 미만), 유아존(만2세 이상~만6세 미만)을 구분해 연령대에 맞는 놀이공간을 조성했다.

박광호 김포공항장은 “김포공항은 올해 말까지 국제선에도 어린이들이 뛰어 놀 수 있는 키즈존을 설치할 계획으로, 앞으로도 아이들이 안전하게 즐길 수 있는 공항을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편,‘맘 편한 놀이터’에는 아동 안전관리와 노인 일자리 창출을 위해 시니어 서포터즈 인력을 상시 배치할 예정이다.

