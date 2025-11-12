대만관광청, ‘2025 대만관광청 여경래 셰프 쿠킹클래스’ 성료

사진=대만관광청 제공

대만관광청은 지난 11일에 ‘2025 대만관광청 여경래 셰프 쿠킹클래스’를 성료했다고 밝혔다.

서울 서대문구에 소재한 나우쿠킹 스튜디오에서 열린 쿠킹클래스는 대만관광청이 브랜드 캠페인의 일환으로 주최했다. 특히 흑백요리사 출신 스타 셰프인 여경래 셰프와 함께하는 쿠킹클래스라는 점에서 큰 주목을 받았으며, 대만 관광 홍보대사인 가수 규현도 참석했다.

행사는 대만관광청 SNS 팔로워 20인을 초청하여 진행됐다. 11일 오후 2시 30분부터 본격적인 행사가 시작됐으며, 약 2시간 동안 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.

먼저 여경래 셰프의 인사말과 소개, 대만 관광 홍보대사 규현의 소개 이후 우육면의 의미와 레시피를 설명하는 시간을 가졌다. 또한 여경래 셰프와 규현은 직접 우육면 제조 시연을 보여주기도 했다. 이어진 참가자들의 요리 시간에는 참가자들 사이를 돌아다니며 가이드를 제공했으며, 플레이팅 이후에는 참가자들의 음식을 먹어보고 피드백을 제시했다.

완성된 요리로 식사를 마친 후에는 여경래 셰프에게 궁금했던 것을 물어볼 수 있는 큐앤에이 시간도 마련됐다. 참가자들과 함께하는 기념사진 촬영으로 본 행사가 종료됐다.

대만관광청 관계자는 “이번 여경래 셰프와의 쿠킹클래스는 대만 미식의 현지 감성과 문화 경험을 전달하려는 목적으로 진행했다”며, “참가자들의 호응 속에 대만 미식문화에 대한 관심을 높인 행사로 성공적으로 마무리되어 기쁘다”고 전했다. 또한 “앞으로도 더 많은 사람들에게 대만의 다채로운 매력을 알릴 수 있도록 현지 문화를 체험할 수 있는 다양한 참여형 이벤트를 지속적으로 개최 확대할 예정이다”고 전했다.

