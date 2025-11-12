제주대 총장 선거 ‘3파전’…양덕순·양창용·김재훈 등록

제12대 제주대학교총장 임용후보자 선거에서 3명이 경합한다.

12일 제주시선거관리위원회에 따르면 전날 제주대총장 임용후보자 선거 후보자 등록을 마감한 결과(기호추첨순) 양덕순(60·행정학과), 양창용(59·사범대 영어교육과), 김재훈(58·분자생명공학전공) 교수 등 3명이 등록했다.

양덕순·양창용·김재훈 교수(기호추첨순). 제주시선거관리위원회 제공

양덕순 후보는 경희대에서 행정학 박사 학위를 취득했고, 제주연구원 원장과 제주대 기획처장을 역임했다.

양창용 후보는 미국 플로리다대에서 언어학 박사 학위를 받았고, 제주대 제11대 교수회장을 지냈다.

김재훈 후보는 도쿄대에서 생물물리학 박사 학위를 받았으며, 제주대 기획처장과 생명자원과학대학 학장을 역임했다.

선거운동 기간은 12일부터 26일까지로 선전벽보는 15일까지 첩부된다.

또 투표안내문과 선거공보는 16일까지 각 선거인에게 발송되며 제주대총장임용후보자추천위원회(위원장 정수연) 주관으로 공개토론회와 합동연설회가 열릴 예정이다.

선거는 27일 온라인 투표로 치러지며 교원과 직원·조교·학생 등 약 1600명이 투표하게 된다. 다만, 득표 반영 비율이 달라 교원 1표가 학생 1표보다 비중이 높다.

유효투표수의 과반을 얻은 후보가 당선되며, 개표 결과 유효투표수의 과반을 얻은 후보자가 없는 경우는 최대 3차까지 결선 투표가 진행된다.

