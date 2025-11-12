"수능 대박" "재수 없다"…'결전의 날' 앞둔 열띤 응원전

"학교생활이 끝난다는 기대감과 불안감이 동시에 있습니다. 앞으로 갈 길을 결정하는 중요한 날이 내일이니 긴장이 많이 됩니다."



2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 오전 종로구 중앙고등학교에 수험표를 받기 위해 등교한 조하진(17)군은 상기된 표정으로 말했다.

2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생이 수험표를 받고 있다. 연합뉴스

조군은 "내일 긴장하지 말자는 생각이 가장 많이 든다. 친구들도 다 같이 잘 되면 좋겠고 내일의 나에게 잘했든 못했든 수고했다는 말을 해주고 싶다"고 했다.



수험표 배부를 앞둔 교실에는 학생들이 느끼는 초조함이 감돌았다.



학생들은 수험표 배부를 기다리며 긴장을 풀기 위해 잡담을 하며 웃음을 터뜨리기도 하고, 조용히 앉아 문제지를 넘기며 공부하기도 하며 각자의 시간을 보냈다.



수험표 배부가 시작되자 학생들은 호명에 따라 한 명씩 교탁으로 나갔다. 서로 시험장을 묻기도 하고, 선생님과 주먹을 맞대거나 손을 잡으며 인사를 나누기도 했다.



한 담임 교사는 수험표를 나눠주며 직접 준비한 선물을 건넸다. 한 입 거리로 간단하게 먹을 수 있는 초콜릿이었다.



"다들 고생했는데 준비한 만큼 열심히 보면 좋겠다. 혹시 아쉬운 결과를 받더라도 이게 끝이 아니라는 것도 알아주면 좋겠다. 선생님도 재수했다"는 진심 어린 조언도 건넸다. 학생들은 뜻밖의 선물에 밝게 웃었다.



수험생들이 예비 소집을 위해 학교 건물 밖으로 나가자 양옆으로 교사와 후배들이 도열한 레드카펫과 수능을 응원하는 현수막이 이들을 반겼다.



응원에 나선 학생들은 북을 두드리고 손뼉을 치며 고3 학생들에게 환호를 보냈다. "재수 없다", "화이팅", "수능 대박" 등의 구호를 목 놓아 외치기도 했다.



2학년 황태준(17)군은 "얼마나 떨릴지 상상이 안 간다. 제 미래인 거 같기도 하다"라며 "공부한 것보다 훨씬 잘 보시고 찍을 때 신의 가호가 있길 바란다"고 했다.

2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 은평구 은평고등학교에서 열린 2026학년도 대학수학능력시험 수험표 배부 및 장행식에서 고3 수험생들이 후배들의 응원을 받으며 하교하고 있다. 뉴스1

같은 시간 은평구 은평고등학교에서도 수험표 배부가 이뤄졌다. 3학년 1반의 김모(40) 교사는 학생들에게 "잘하고 와", "화이팅" 등 응원의 말을 건네며 수험표를 배부했다.



학교 건물에서 교문까지 약 50m가량에는 교사와 후배들이 도열해 손수 만든 응원 팻말을 들었다. 여기에는 "합격하기 좋은 날", "고생 많았지. 끝까지 응원할게" 등 문구가 적혔다.



긴장한 모습의 수험생들은 응원을 받고 쑥스러워하는 표정으로 이들을 지나쳤다. 교문에서 교사와 학부모들은 합격 떡을, 은평경찰서에서는 핫팩을 수험생들에게 나눠줬다.



2학년 이채민(17)군은 "원래 수능 날 고3 학생보다 고2 학생이 더 떨린다는 말이 있다"라고 웃어 보이며 "선배들이 모두 한 번에 원하시는 결과를 얻었으면 좋겠다"고 말했다.



응원 행사를 준비한 학생회장이자 2학년인 박혜빈(17)양은 "선배들을 보내고 나니까 더 떨린다"라며 "내년에 여기에 설 생각을 하니 더 열심히 해야겠다는 생각이 든다"고 했다.



응원전이 끝나고 잠시 잠잠해졌던 학교는 다음 날 수능을 치를 학생들이 찾아오면서 다시 소란해졌다.



충암고에 재학 중인 김지성(18)군은 "공부한 만큼 성적이 나올 거라고 생각한다"라며 "집이 은평구인데 은평고까지 10∼15분 정도 걸려서 나쁘지 않다고 생각했다"라고 말했다.



중앙고를 찾아온 동성고 고기훈(18)군도 "하나도 떨리지 않는다. 누구나 다 보는 거니 편안한 마음으로 재수생, N수생, 현역 학생 다 이기고 올 생각으로 자신감 있게 할 생각"이라고 했다.

