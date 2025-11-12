쉐라톤 제주 호텔, 제주영락종합사회복지관과 ‘참나눔 봉사활동 MOU’ 체결

쉐라톤 제주 호텔은 11월 11일 11시, 빼빼로데이를 맞아 따뜻한 나눔과 연대의 의미를 더하기 위해 제주영락종합사회복지관과 ‘참나눔 봉사활동’ 업무협약(MOU)을 체결하고 지역 어르신 및 취약계층을 위한 사회 공헌 활동을 재개했다고 12일 밝혔다.

쉐라톤 제주 호텔 제공

이번 협약은 쉐라톤 브랜드의 봉사활동 슬로건 ‘From Gathering, Comes Giving’을 실천하기 위한 첫걸음이자, 리브랜딩 이후 전개되는 뜻깊은 첫 공식 사회 공헌 프로그램이다.

오는 18일, ‘사랑 한 그릇 온정 한가득 전복죽 나눔’ 행사를 통해 임직원들이 직접 조리한 음식을 지역 어르신과 취약계층에게 직접 대접하며 따듯한 나눔을 실천할 예정이다.

쉐라톤 제주 호텔의 사회 공헌 슬로건 “From Gathering, Comes Giving"은 사람들이 모이는 곳에서 나눔이 시작되는 의미를 담고 있다. 이는 쉐라톤이 전 세계적으로 강조하는 연결과 교류의 공간이라는 철학을 기반으로, 지역사회 안에서 따뜻한 연대와 상생의 문화를 확산시키고자 하는 의지를 반영한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지