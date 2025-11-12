옹진군, 17∼18일 섬 농수특산물 직거래장터 지역상생 기여

인천 도서 지역의 풍성한 먹을거리를 만날 수 있는 장이 선다. 옹진군은 김장철을 맞아 17∼18일 군청 파도광장(미추홀구 매소홀로)에서 ‘2025년 제2회 옹진 ‘섬’ 농수특산물 직거래장터’를 개최한다.

이번 행사에서는 흑미, 배추, 고구마, 버섯, 고춧가루 등의 농산물과 소금·김·홍어·미역·다시마·까나리액젓 같은 청정수산물, 이외 고유 특산물들을 판매할 예정이다.

특히 현장에서 구입한 상품을 인근(미추홀구 및 옥련동, 신흥동, 도원동)까지 배송해주는 서비스 운영으로 소비자 편의를 한층 높인다. 아울러 행복 잇기 뜨개사랑 체험부스 및 고향사랑기부제 홍보 등 여러 부대 프로그램이 함께 진행돼 지역상생과 나눔문화 확산에도 기여할 전망이다.

문경복 옹진군수는 “섬 주민들이 정성껏 생산한 신선하고 품질 좋은 농수특산물을 직접 선보이는 자리”라며 “섬과 도시를 잇는 건강한 유통창구이자 생산자·소비자 모두 만족할 수 있는 장터가 되도록 많은 관심을 바란다”고 말했다.

