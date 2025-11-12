아이비 “송승헌과 동거?” 직접 해명…골프장에서 우연히 만난 사연 공개

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비(왼쪽)와 배우 송승헌. 세계일보 자료사진

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 ‘송승헌 동거설’의 전말부터 박진영과의 에피소드, 그리고 완벽주의 뮤지컬 배우로서의 속내까지 허심탄회하게 털어놓는다.

12일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 지현우, 아이비, 김준현, 김규원이 출연하는 ‘재능 아이비리그’ 특집으로 꾸며진다.

이날 아이비는 1인 기획사 대표로서 겪는 현실적인 고민을 솔직히 고백한다. 그는 “혼자서 모든 걸 책임지다 보니 월급날이 가장 무섭다”며 웃픈 일상을 전한다. 이어 “무대에선 완벽해야 한다는 부담이 있다”며 뮤지컬 배우로서의 진심과 철학을 드러낸다.

MBC ‘라디오스타’ 갈무리

또한 데뷔 초 자신을 이끌었던 박진영 프로듀서에 대한 일화도 공개한다. 아이비는 “그가 아니었으면 성공하지 못했을 것”이라며 고마움을 전하면서도 “‘공기 반 소리 반’이라 뮤지컬은 못할 것 같다”고 말해 폭소를 자아낸다. 이어 “뮤지컬은 호흡과 발성이 달라서 리듬을 타면 대사를 못 친다”고 덧붙이며 웃음을 더한다.

뮤지컬 ‘레드북’에서 함께 호흡을 맞춘 배우 지현우에 대한 비하인드도 전해진다. 아이비는 “지현우는 공연이 없는 날에도 연습실에 먼저 나온다”며 ‘저염 인간’다운 담백한 성격을 생생하게 묘사해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

MBC ‘라디오스타’ 갈무리

MBC ‘라디오스타’ 갈무리

이어 화제를 모았던 ‘송승헌 동거설’의 실체도 직접 밝혔다. 그는 “유기견 단체를 후원하던 중 눈썹이 특이한 강아지를 입양했는데, 이름을 송승헌이라고 지었다”며 “그걸 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 뉴스로까지 나가게 된 것”이라고 설명했다.

아이비는 이후 ”골프장에서 우연히 진짜 송승헌 배우를 만나게 됐다”며 당시 상황을 유쾌하게 회상해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이 밖에도 과거 다이빙 예능 프로그램 ‘스플래쉬’에서 화제를 모았던 ‘흑역사 짤’의 비하인드가 공개된다. 그는 “워터프루프 제품을 썼는데 인터뷰 당시 립스틱이 앞니까지 번져 있었다”며 민망했던 추억을 털어놔 출연진의 폭소를 자아냈다.

예술가로서의 진심과 인간적인 매력을 동시에 드러낸 아이비의 솔직한 입담은 12일 밤 10시 30분 방송되는 MBC ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.

