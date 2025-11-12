6명 숨진 포스코, ‘안전 혁신’은 그저 말뿐이었나? [일상톡톡 플러스]

포스코그룹이 ‘안전 혁신’을 내세우며 전사적 대책을 추진하고 있지만, 산업현장에서는 여전히 사망사고가 끊이지 않고 있다.

경북 포항시 남구 포스코 포항제철소 ‘2코크스공장’에서 불꽃과 함께 검은 연기가 나고 있다. 연합뉴스 자료사진

건설 계열사 등 올해에만 산업재해로 숨진 근로자가 6명에 달하면서 그룹의 안전 관리 체계가 근본적으로 흔들리고 있다는 지적이 나온다.

◆잇따른 사망사고, 멈추지 않는 ‘산업재해의 그림자’

12일 업계에 따르면 지난 5일 경북 포항시 남구 포스코 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 유해가스 누출 사고가 발생했다. 이 사고로 포스코DX 하도급업체 소속 근로자 1명이 사망하고, 3명이 부상을 입었다.

포스코DX 심민석 대표는 사고 직후 “고귀한 생명이 희생된 데 대해 참담하고 비통하다”며 공식 사과문을 발표했다. 그는 “사고 원인을 철저히 규명하고 재발 방지를 위해 모든 방법을 강구하겠다”고 밝혔다.

이번 사고는 올해 들어 포스코 계열사에서 발생한 6번째 산업재해 사망사고다.

앞서 지난 7월에는 광양제철소 집진기 배관 해체 중 구조물이 붕괴돼 1명이 사망했다. 같은 시기 건설 계열사 포스코이앤씨 공사 현장에서도 중대재해로 4명이 숨졌다.

사건의 양상은 다르지만 ‘현장 안전관리 부실’이라는 공통점을 드러내고 있다.

포스코그룹은 사고가 잇따르자 지난 8월 그룹 차원의 ‘안전특별진단 TF’를 출범시키고, 안전 전문 자회사인 포스코세이프티솔루션을 설립했다.

이 조직은 그룹 전반의 위험요소를 점검하고, 각 계열사의 안전관리 체계를 표준화하는 역할을 맡고 있다.

포스코이앤씨 사옥 전경. 포스코이앤씨 제공

그룹은 외부 전문가가 참여하는 ‘안전혁신·미래전략 자문위원회’를 신설해 미래 신사업과 커뮤니케이션 전략까지 포괄하는 통합 안전 관리체계를 구상 중이다.

포스코이앤씨 역시 건설현장 중심의 안전보건 조직을 개편하고, 건설안전연구소·안전보건기획그룹·스마트안전기술그룹을 R&D센터와 연계해 AI 기반 재해 예측 기술 개발에도 나섰다.

◆‘안전특별진단 TF’와 자회사 신설…대대적 혁신에도 한계 노출

전문가들은 “형식적인 조직 신설만으로는 근본적인 변화가 어렵다”고 지적한다.

업계 한 관계자는 “하도급 구조와 생산 압박이 지속되는 한, 현장 안전이 후순위로 밀릴 수밖에 없다”며 “기술보다 조직문화와 리더십 변화가 핵심”이라고 꼬집었다.

포스코그룹은 매년 안전 예산을 확대하고 스마트 기술을 도입하고 있지만, 사고는 되풀이되고 있다.

단순 ‘기술의 문제’가 아닌 조직의 안전 문화 자체가 바뀌지 않았기 때문이라는 분석이 설득력을 얻는다.

실제로 포스코 제철소 현장 근로자들은 “매일 위험성 평가서를 작성하지만, 실질적인 안전점검은 시간에 쫓겨 형식적으로 끝나는 경우가 많다”고 토로한다.

생산성과 효율성을 중시하는 구조 속에서 안전관리 업무가 ‘부담’으로 인식되는 관행이 여전하다는 것이다.

한 산업안전 전문가는 “포스코는 중대재해처벌법 시행 이후에도 반복적으로 인명 피해가 발생하고 있다”며 “안전관리 시스템을 ‘감독 중심’에서 ‘참여 중심’으로 바꾸는 대대적인 인식 전환이 필요하다”고 말했다.

◆누가 책임지나?…“사고 원인, 시스템 아닌 ‘리더십’ ‘현장 문화’에 있다”

포스코그룹은 최근 발표한 ‘안전혁신 2026’ 로드맵을 통해 향후 3년간 전 계열사 안전관리 표준화와 스마트 안전기술 고도화를 추진하겠다고 밝혔다.

그러면서 “사고 원인을 철저히 분석하고, AI·IoT 기반 예측형 안전관리 체계를 구축해 근로자의 생명을 지키겠다”고 강조했다.

여전히 남은 과제는 현장의 신뢰 회복이다.

하도급·협력업체 근로자들이 체감할 수 있는 실질적인 변화가 없으면, 아무리 기술적 시스템을 도입해도 ‘안전 불감증’은 되풀이될 수밖에 없다.

전문가들은 “포스코가 진정한 ‘안전 선도기업’으로 거듭나려면, 숫자로 관리되는 안전이 아닌 사람이 중심이 되는 안전 문화를 만들어야 한다”고 입을 모은다.

