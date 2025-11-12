문학수첩, 댄 브라운 8년 만의 신작 스릴러 ‘비밀 속의 비밀’ 출간

‘지적 스릴러의 거장’으로 불리는 세계적 작가 댄 브라운이 8년 만의 신작 ‘비밀 속의 비밀(The Secret of Secrets)’로 돌아왔다. ‘다빈치 코드’, ‘천사와 악마’, ‘인페르노’ 등 수많은 밀리언셀러를 써낸 작가의 귀환에 전 세계 출판계가 주목하고 있다. 신작은 오는 11월 27일 문학수첩을 통해 국내 출간되며, 11월 14일부터 주요 온라인 서점에서 예약 판매가 시작된다.

‘비밀 속의 비밀’은 하버드대 기호학자 로버트 랭던 교수가 주인공으로 다시 등장한다. 체코 프라하를 시작으로 런던과 뉴욕을 오가며 벌어지는 살인사건과 인류 의식의 기원을 둘러싼 거대한 음모가 중심 줄거리다. 작가는 “지금까지 쓴 작품 중 가장 플롯이 정교하고 완성도가 높다”며 “집필 과정은 스스로에게도 잊을 수 없는 발견의 여정이었다”고 밝혔다.

소설은 랭던이 오랜 동료이자 연인이 된 노에틱 과학자 캐서린의 초청을 받아 프라하를 찾으며 시작된다. 그러나 강연 직전 캐서린이 실종되고 출간을 앞둔 연구 원고가 사라지면서, 랭던은 암호와 상징으로 뒤얽힌 미스터리의 한가운데로 끌려들어간다. 프라하의 고딕풍 도시 풍경, 신화와 과학이 얽힌 복합적 서사가 어우러지며 독자는 단숨에 작품 속 세계로 빠져든다.

이번 신작은 댄 브라운 특유의 상징 해석과 역사적 사실, 과학적 상상력이 절묘하게 조화를 이루는 작품으로 평가된다. 빠른 전개와 치밀한 구성 속에 인류 정신의 본질을 탐구하는 철학적 질문이 교차하며, 단순한 스릴러를 넘어선 깊이를 보여준다. 독자들은 사건의 퍼즐을 따라가며 ‘믿음과 과학의 경계’라는 주제를 다시금 마주하게 된다.

‘비밀 속의 비밀’은 출간 전부터 전 세계 15개국에서 출판 계약이 체결되며 글로벌 이슈로 떠올랐다. 영국·프랑스·독일·미국 등 주요국에서는 동시 출간이 확정됐고, 해외 주요 문학매체들은 “‘다빈치 코드’ 이후 가장 완성도 높은 작품”이라며 “댄 브라운의 귀환은 문학계의 또 다른 전환점이 될 것”이라고 평했다.

문학수첩은 “이번 작품은 인간의 인식과 의식의 경계를 탐구하는 철학적 스릴러로, 기존 독자뿐 아니라 새로운 세대에게도 깊은 인상을 남길 것”이라며 “세계적 작가의 최신작을 가장 완벽한 번역으로 선보이기 위해 심혈을 기울였다”고 밝혔다.

‘비밀 속의 비밀’은 총 2권으로 구성돼 있으며, 1권이 11월 27일 먼저 출간된다.

1991년 창립된 문학수첩은 ‘해리포터’ 시리즈와 ‘다빈치 코드’ 등 수많은 세계적 베스트셀러를 국내에 소개하며 한국 출판계의 흐름을 이끌어왔다. 출판사는 “책으로 전하는 사랑”이라는 모토 아래 문학성과 대중성을 함께 담은 작품을 꾸준히 선보여 왔으며, 이번 신작 역시 그 철학을 이어가는 의미 있는 행보로 평가된다.

