'응팔 진주' 배우 김설, 영재 교육원 수료한 '폭풍 성장' 근황 공개

배우 김설. 김설 인스타그램·tvN

tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 쌍문동 막둥이이자 고경표의 여동생 진주 역으로 사랑받았던 배우 김설(14)이 근황을 전했다.

지난 10일 김설 어머니의 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘2025. 11. 04 영재원 수료식’이라는 글과 김설의 사진이 게시됐다.

사진 속 김설은 드라마 '응팔' 속 진주 역을 연기했던 때보다 훨씬 성장했지만, 여전히 앳된 얼굴에 교복 차림으로 수료증을 들고 있다.

한편, 김설은 지난 달 인천북부영재교육원 발명반 영재 교육 과정을 이수한 사실이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개됐다.

해당 교육원은 사회 각 분야에서 변화와 혁신을 주도하는 창의적 인재 양성을 목표로 맞춤형 교육과정을 운영하는 곳으로 알려져 있다.

이와 더불어 김설의 친 오빠(15)도 코로나19 관련 애플리케이션을 공동 개발한 수학 영재로 한 예능프로그램을 통해 소개되며 명석한 두뇌를 가진 남매로 주목받은 바 있다.

한편, 김설은 2014년 개봉한 영화 '국제시장'(윤제균 감독)에서 단역 어린 윤끝순 역으로 데뷔하며 대중에 얼굴을 알렸다.

이후 2015년 tvN 20부작 드라마 '응답하라 1988'(연출 신원호)에서 조연 진주 역을 맡으며 귀엽고 사랑스러운 이미지로 많은 사랑을 받았다.

또 2018년 6월 개봉한 영화 '아일라'에서 6·25 전쟁에서 고아가 된 아일라 역을 연기했다. 이후 연기 활동은 없는 상태다.

