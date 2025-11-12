한국유씨비제약, 글로벌 보건경제 전문가 에드워드 리 대표이사로 영입

한국유씨비제약이 에드워드 리(Edward Lee) 신임 대표이사를 선임했다고 12일 밝혔다.

에드워드 리 대표는 글로벌 제약업계에서 15년 이상 근무하며 마켓 액세스, 메디컬, 보건경제 및 성과연구(HEOR) 분야의 전문성을 쌓았다. 환자 중심의 혁신과 지속 가능한 보건의료 생태계 구축에 기여해온 인물로 평가된다.

그는 2016년 UCB에 합류한 이후 미국과 영국 법인, 인터컨티넨탈 본부에서 주요 직책을 맡았다. 최근까지는 인터컨티넨탈 본부의 환자접근성·지속가능성·대외협력(Access, Sustainability, and External Engagement) 부문 총괄로 활동하며, 의료 접근성 향상과 건강 형평성 강화를 위한 글로벌 전략을 주도했다.

UCB 이전에는 아스텔라스와 베링거인겔하임에서 신약 가치평가 및 환자 접근성 개선 프로젝트를 이끌었다. 미국 시카고 일리노이대에서 약학박사(Pharm.D.) 학위를 취득했으며, 토머스 제퍼슨대학과 다이이찌산쿄의 공동 펠로우십 프로그램을 통해 HEOR 과정을 수료했다.

에드워드 리 대표는 “한국유씨비제약은 환자 중심주의를 바탕으로 혁신 치료제 접근성을 확대하고, 지속 가능한 헬스케어 생태계를 구축해 나가겠다”며 “신제품 허가와 급여 등재 과정에서도 환자, 의료진, 정부, 파트너사와의 협력을 강화해 국내 환자들이 신속하게 치료 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 벨기에에 본사를 둔 글로벌 바이오 제약사 UCB는 신경학 및 면역학 질환 분야에서 연구개발을 이어오고 있다. 한국유씨비제약은 최근 판상건선 치료제 ‘빔젤릭스’, 전신 중증근무력증 치료제 ‘질브리스큐’와 ‘리스티고’의 품목허가를 획득했다. 또 드라벳 증후군 치료제가 2024년 5월 GIFT 제30호로 지정됐으며, 같은 해 12월 허가-평가-협상 시범사업 대상으로 선정돼 현재 급여 심사를 진행 중이다.

