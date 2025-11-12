엔시티 드림, 17일 컴백 라이브 방송 진행

엔시티 드림(NCT DREAM)이 17일 컴백 기념 생방송을 펼친다.

12일 SM엔터테인먼트에 따르면 엔시티 드림은 미니 6집 ‘비트 잇 업(Beat It Up)’ 발매 당일인 17일 오후 5시부터 유튜브 공식 채널, 틱톡 채널 등을 통해 카운트다운 라이브 방송을 진행하고 전 세계 팬들과 새 앨범 발매를 축하하는 시간을 갖는다.

이번 방송에서 엔시티 드림은 신곡 소개와 작업 비하인드를 직접 들려주며, 앨범 언박싱, 미니 6집 콘셉트와 연계된 미니 게임 등 다채로운 코너를 통해 활발히 소통할 예정이다.

이날 오후 6시 음원 공개되는 이번 앨범에는 과감한 킥과 묵직한 베이스, 에너제틱한 비트가 인상적인 힙합 장르의 타이틀곡 ‘비트 잇 업(Beat It Up)’을 포함한 총 6곡이 수록됐다.

‘시간의 속도’를 테마로 한계를 넘어 꿋꿋이 나아가겠다는 엔시티 드림의 자신감 넘치는 메시지가 담겨있다.

한편, 엔시티 드림은 18일 오후 5시 30분과 8시 2회에 걸쳐 서울 성수동 S팩토리 D홀에서 미니 6집 발매 기념 쇼케이스를 개최한다.

