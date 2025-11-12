내란특검, 황교안 前총리 체포… 압수수색 후 특검 조사실 인치

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 12일 황교안 전 국무총리를 체포하고, 주거지에 대한 압수수색을 마쳤다.

황교안 전 국무총리. 연합뉴스

특검은 이날 오전 서울 용산구 황 전 대통령의 자택에서 내란 선전·선동 혐의를 받는 황 전 총리에 대한 체포영장을 집행했다. 특검은 황 전 총리에 대한 압수수색 영장 집행까지 모두 마친 후 황 전 총리를 서울고검 내 특검 조사실로 압송할 예정이다.

이번 강제 인치는 황 전 총리의 거듭된 조사 및 압수수색 불응에 따른 것이다. 특검은 지난달 27일과 31일 황 전 총리 자택에 대한 압수수색 영장 집행을 시도했으나, 황 전 총리가 문을 걸어 잠그고 열어주지 않아 집행이 불발됐다.

황 전 총리는 계엄 직후인 지난해 12월4일 자신의 사회관계망(SNS)에 “우원식 국회의장과 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라"” 적는 등 내란을 선전·선동했다는 혐의를 받는다. 같은 달 27일 한 시민단체가 이를 경찰에 고발했고, 경찰은 사건을 특검에 이첩했다.

12일 내란특검팀이 서울 용산구 황교안 전 국무총리 자택에서 내란 선전·선동 혐의 관련 체포영장 집행을 시도하는 가운데 황 전 총리측 박주현 변호사가 자택에 들어가고 있다. 뉴스1

특검은 이날 황 전 총리에 대한 조사와 압수물 자료 분석 등을 토대로 황 전 총리의 계엄 가담 또는 사전 공모 여부에 대해 들여다 볼 방침이다.

한편 이날 자유와혁신에 따르면, 황 전 총리 체포영장 집행 과정에서 허진경 사무총장 등 3명이 공무집행방해 혐의로 경찰에 현행범 체포된 것으로 전해졌다. 이들은 광진경찰서로 압송됐다고 한다. 황 전 총리는 현재 자유와 혁신 당대표를 맡고 있다.

