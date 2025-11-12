아이비, '송승헌과 동거설' 진실 밝힌다

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 배우 송승헌과 '동거설의 진실'을 밝힌다.

12일 오후 10시30분 방송하는 MBC TV 토크 예능물 '라디오스타'에서 1인 기획사 대표로서의 현실적인 고민을 털어놓으면서 이렇게 말했다.

아이비. MBC TV '라디오스타' 제공

그는 "혼자서 모든 걸 책임지다 보니 월급날이 가장 무섭다"라고 말하며 웃픈 일상을 전한다. 이어 "무대에선 완벽해야 한다는 부담이 있다"고 고백한다.

이어 가수 겸 뮤지컬배우 박진영에 대한 이야기도 꺼낸다.

아이비는 데뷔 초 자신을 프로듀싱한 박진영에 대해 "그가 아니었으면 성공하지 못했을 것"이라며 고마움을 표현했다. 그러면서도 "'공기 반 소리 반'이라 뮤지컬은 못할 것 같다"라고 너스레를 떨었다. 그는 "뮤지컬은 호흡과 발성이 달라서 리듬을 타면 대사를 못 친다"라고 웃겼다.

특히 '송승헌 동거설'의 전말도 제대로 밝힌다.

그는 "유기견 단체를 후원하던 중 눈썹이 특이한 강아지를 입양했는데, 이름을 송승헌이라고 지었다"라며 "그걸 SNS에 올렸다가 뉴스로까지 나가게 된 것"이라고 설명한다.

아이비는 이후 "골프장에서 우연히 진짜 송승헌 배우를 만나게 됐다"라면서 당시 상황을 생생히 전한다.

다이빙 프로그램 '스플래쉬'에서 화제를 모았던 '흑역사 짤' 비하인드도 공개한다. "워터프루프 제품을 썼는데 인터뷰 당시 립스틱이 앞니까지 번져 있었다"라며 민망했던 순간을 얘기한다.

<뉴시스>

