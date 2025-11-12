'항소포기 사퇴론' 노만석 총장대행 연차 후 출근…묵묵부답

'대장동 항소 포기' 사태로 사퇴 압박을 받는 노만석 검찰총장 직무대행(사법연수원 29기·대검찰청 차장)이 12일 검찰 내 사퇴 요구와 관련한 언론의 질문에 아무런 답을 하지 않았다.



노 대행은 이날 오전 8시 40분께 서초동 대검 청사로 출근하면서 '용퇴 요구가 나오는 데 입장이 있나', '이진수 법무부 차관으로부터 수사지휘권에 대한 언급을 들었나'는 취재진 질문에 입을 다문 채 굳은 표정으로 청사로 들어섰다.

'대장동 항소 포기'로 검찰 내부에서 사퇴 압박을 받고 있는 노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다.

노 대행은 대장동 민간업자 사건의 1심 선고 결과에 대한 항소 포기 결정을 두고 검찰 내부에서 책임론이 확산하자 전날 하루 연차휴가를 쓰고 자택에서 거취를 고민한 것으로 알려졌다.



이날 거취와 관련한 입장을 밝힐지 주목받았으나 일단 출근길에는 아무 언급이 없었다.



노 대행은 대장동 사건 항소 포기 파문으로 거센 사퇴 압박을 받아왔다.



평검사로 구성된 대검 연구관들부터 부장검사급 각 부 과장들, 핵심 참모진인 대검 부장(검사장급)들까지 책임 지고 물러나라고 요구하는 등 검찰 내부 집단 반발 회오리의 한복판에 섰다.



노 대행이 항소 포기 결정 전 사법연수원 동기인 이진수 법무부 차관과 통화한 사실이 알려지며 법무부 외압 의혹도 커지고 있다.



노 대행은 지난 10일 대검 과장들과의 비공개 면담 자리에서 "법무부 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 몇 가지 선택지를 제시했다. 선택지 모두 사실상 항소 포기를 요구하는 내용이었다"고 말했다.



그는 이 자리에서 "이 차관이 법무부 장관에게 수사지휘권 발동을 요청할 수 있다는 점까지 언급했다"고 말한 것으로 전해졌다. 수사지휘권 발동이라는 압박에 뜻을 굽힐 수밖에 없었다는 취지다.



이 차관은 이에 대해 부인하는 입장으로 알려졌다.



일각에서는 노 대행이 자신의 책임 하에 내린 결정이라면서도 "용산과 법무부의 관계를 고려했다"고 말하는 등 오락가락하고, 사법연수원 동기인 이 차관과 책임 떠넘기기 모습을 보이는 상황에, 역시 연수원 동기인 정진우 서울중앙지검장과도 협의했다고 했지만 정 지검장은 '의견이 다르다'며 반박 입장을 내놓아 엇박자를 내는 등 혼선이 이어지고 있다는 지적이 나온다.



앞서 정성호 법무부 장관은 지난 10일 항소 포기 사태와 관련해 "대검에 여러 가지 사정을 고려해 신중히 판단해 달라는 의견을 전달했다"면서도 관련 지침을 준 바는 없다고 선을 그었다.

<연합>

