토미 현수 에드먼, 발목 수술…WBC 한국 대표팀 못오나

미국프로야구 메이저리그(MLB) 2025시즌 내내 오른쪽 발목 통증으로 고생했던 한국계 내야수 토미 현수 에드먼(로스앤젤레스 다저스)이 결국 수술대에 오른다. 이로 인해 에드먼의 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀 참여가 불투명해졌다.

디애슬레틱 다저스 담당 기자 페이비언 아르다야는 12일(한국시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “에드먼이 다음 주에 오른쪽 발목 수술을 받는다. 브랜던 고메스 단장에게 확인했다”며 “(내년 2월 중순에 열리는) 스프링캠프가 시작할 때는 복귀할 수 있을 것”이라고 썼다. 내야와 외야를 오가는 에드먼은 올해 5월 오른쪽 발목 염증 탓에 부상자 명단에 올랐고, 8월에도 한 달 넘게 전열에서 이탈했다.

통증을 참고 월드시리즈에도 출전한 에드먼은 시즌 종료 뒤 수술 날짜를 잡았다. 올해 정규시즌에서 에드먼은 타율 0.225, 13홈런, 49타점, OPS(출루율+장타율) 0.656에 그쳤다. MLB 통산 OPS 0.717보다 0.061 낮았다. 도루 시도는 단 4번만 해 3번 성공했다.

어머니가 한국인인 에드먼은 2023 WBC에서 에드먼은 태극마크를 달고 뛰었다. 2026년 WBC에도 에드먼이 희망하면 한국 대표팀에 승선할 수 있다. 하지만, 발목 부상 탓에 출전이 힘들 것으로 보인다. 최근 미국에서 여러 한국계 선수를 만난 류지현 대표팀 감독은 “에드먼은 몸 상태(발목 부상)에 관해 이야기했다”며 에드먼이 WBC 대표팀 합류를 고사할 가능성에 무게를 뒀다.

