현대가 며느리된 노현정 아나운서…재벌 ‘정략결혼’은 옛말?

국내 대기업 오너 일가가 최근 정·관계 중심의 ‘정략결혼’이 아닌 재계나 일반인과 결혼하는 사례가 늘고 있는 것으로 나타났다. 사업 연결고리를 만드는 수단에서 벗어나 서로를 이해하는 같은 업계나 개인의 선택을 존중하는 방향으로 변화했다는 분석이 나온다.

정대선 전 HN Inc 대표(왼쪽)와 부인 노현정 전 KBS 아나운서. 연합뉴스

12일 기업데이터연구소 CEO스코어가 올해 지정 총수가 있는 공시대상기업집단(대기업집단) 81곳 중 혼맥 분류가 가능한 380명을 조사한 결과, 정·관계 혼맥 비중이 오너 2세 24.1%에서 오너 3세 14.1%, 오너 4~5세 6.9%로 감소했다.

오너 2세 중 정·관계와 사돈을 맺은 기업은 HD현대, LS, SK가 대표적이다. 정몽준 아산재단 이사장은 고(故) 김동조 전 외무장관 딸인 김영명씨와 결혼했고, 구자열 LS 이사회 의장은 고 이재전 전 대통령 경호실 차장의 딸인 이현주씨와 결혼했다.

정·관계 혼맥 비중이 줄어드는 데 반해 기업 간 혼맥 비중은 증가세인 것으로 조사됐다. 재계 집안 간 혼맥 비중은 오너 2세 34.5%에서 오너 3세 47.9%, 오너 4∼5세는 46.5%로 늘어나는 추세다. 2000년 이전 재계의 정·관계 혼맥 비중은 24.2%(58명)였으나, 2000년 이후에는 7.4%(9명)로 3분의 2가량 줄어들었다.

대기업 총수 일가 혼맥 유형 변화. CEO스코어 제공

일반인 집안과의 결혼 사례도 오너 2세 29.3%에서 오너 3세 23.3%, 오너 4∼5세 37.2%로 증가했다. 대표적인 사례로 최태원 SK그룹 회장의 차녀인 민정씨는 지난해 10월 미국인 해병대 예비군 장교 케빈 황씨와 혼인했다. 이들은 미국 워싱턴DC 듀폰서클에서 이웃 주민으로 처음 만났으며, ‘군’이라는 공통점을 계기로 가까워져 결혼에 이른 것으로 알려졌다.

CJ 오너 4세인 이선호 CJ제일제당 경영리더도 아나운서인 이다희씨와 결혼했고, 현대자동차 4세인 선아영씨(정성이 이노션 고문 자녀)는 배우 길용우씨 아들과 혼인했다. 정태영 현대카드 부회장의 자녀 정유미씨는 일반인과, 정준씨는 세계적 프로골프선수 리디아 고와 결혼했다.

이외에도 한화그룹의 3세 김동관 한화솔루션 대표는 사내 연애를 통해 만난 일반인 정모씨와 결혼했고, 셀트리온 서준석 이사도 일반인 여성과 혼인했다. 김대헌 호반건설 대표는 전 SBS 아나운서 김민형씨와 결혼했고, 두산그룹 장남이자 두산매거진의 박서원 대표는 전 JTBC 아나운서 조수애씨와 혼인한 바 있다.

2000년대 초 현대가 3세인 정대선 전 HN Inc 대표가 노현정 전 KBS 아나운서와 결혼해 화제가 된 것도 당시엔 이런 일반인 집안과의 혼맥 사례가 흔치 않았기 때문이다.

프로 골프선수 리디아 고(오른쪽)와 정태영 현대카드 부회장의 아들 정준씨가 2022년 12월30일 서울 중구 명동성당에서 결혼식장으로 향하고 있다. 뉴스1

재계 간의 관계를 보면 LS그룹이 가장 많은 7개 대기업과 혼맥을 맺고 있었다. LS와 혼맥으로 연결된 그룹은 두산, 현대자동차, OCI, BGF, 삼표, 사조, 범(汎)동국제강(KISCO홀딩스) 등이다. LG는 DL, 삼성, GS, 두산과, GS는 LG, 삼표, 중앙, 태광과 혼맥을 형성하면서 그 뒤를 이었다.

GS는 범GS 계열로 확장하면 금호석유화학, 세아와도 연결됐다. 현대자동차는 LS, 삼표, 애경과, 태광은 범롯데(산사스식품), GS, 동국제강과, BGF는 아모레퍼시픽, LS, 삼성과, 삼표는 GS, LS, 현대자동차와 각각 혼맥으로 이어졌다. 이외에도 농심, 한진, 두산, 코오롱, OCI, 세아, 아모레퍼시픽, 애경 등은 2개 그룹과 직·간접적으로 혼맥으로 연결됐다.

CEO스코어는 이 같은 변화에 대해 “과거에는 정·관계와 혼맥을 맺으면 사업에 보탬이 됐지만 최근에는 더 큰 감시와 규제 리스크에 노출될 수 있기 때문”이라고 분석했다.

