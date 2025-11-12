오바마, 한국戰 등 참전용사들 앞에 깜짝등장 "희생에 감사"

버락 오바마 전 미국 대통령이 미국 재향군인의 날을 앞두고 한국전쟁 등에 참전한 노병들 앞에 '깜짝' 등장해 감사 인사를 했다.



재향군인의 날인 11일(현지시간) 오바마 전 대통령은 자신이 한국전쟁과 베트남전쟁 등에 참전한 퇴역군인들과 그 가족이 탄 여객기에서 기내 마이크를 잡고 인사말을 하는 영상을 엑스(X·옛 트위터)에 올렸다.

참전용사들 탄 여객기에 등장한 오바마. 오바마 전 대통령 엑스 계정 캡처

전날 촬영된 것으로 보이는 이 영상에서 "안녕하세요. 여러분"이라며 운을 뗀 오바마 전 대통령은 "재향군인의 날이 다가오면서 나는 잠시 여러분들과 여러분 가족의 특별한 봉사에 감사를 표하고 싶었다"고 말했다.



이어 오바마 전 대통령은 "여러분 모두가 우리나라를 지키기 위해 한 희생은 항상 영예롭게 기념될 것"이라며 "우리는 매우 감사할 것"이라고 덧붙였다.



전직 대통령의 특별한 감사 인사를 받은 재향군인들은 '아너 플라이트 네트워크'(Honor Flight Network)라는 비영리 단체가 주선한 워싱턴 DC로의 무료 항공 여행에 참여한 사람들이었다. 워싱턴 DC에는 한국전쟁 참전 기념 공원과 2차대전 참전 기념비 등이 조성돼 있다.



오바마 전 대통령은 참전용사들과 그 가족 등 80여명이 탑승한 여객기가 도착한 워싱턴 인근 로널드레이건 공항에서 기내에 올라 인사말을 한 뒤 참전용사 한명 한명과 악수하고 기념 메달인 '프레지던셜 챌린지 코인'(Presidential Challenge Coin)을 선물했다.

<연합>

