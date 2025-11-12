10월 취업자수 19만명대↑…30대 '쉬었음' 33만명 역대 최대

[연합뉴스 자료사진]

10월 취업자 수가 19만명대 증가했다. 청년 고용부진은 이어졌다.



국가데이터처가 12일 발표한 '10월 고용동향'에 따르면 지난 달 취업자 수는 2천904만명으로 1년 전보다 19만3천명 증가했다.



취업자 수는 올해 들어 지난 5월(24만5천명)과 9월(31만2천명)을 제외하고는 매달 10만명대 증가폭을 기록하고 있다.



연령대로 보면 60세 이상(33만4천명), 30대(8만명)를 제외한 나머지 연령대에서 모두 취업자가 줄었다. 특히 청년층(15∼29세)은 16만3천명 줄며 감소 폭이 가장 컸다.



산업별로 살펴보면 양질의 일자리로 분류되는 제조업·건설업 등 부진이 지속됐다.



건설업은 12만3천명 줄며 18개월 연속 감소했다. 제조업도 5만1천명 줄며 16개월째 감소세를 이어갔다.



반면 도소매업 취업자는 4만6천명 늘며 2017년 11월(4만6천명) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 기록했다.



15세 이상 고용률은 63.4%를 기록했다.



경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 70.1%였다.



청년층 고용률도 44.6%로 1년 전보다 1.0%포인트(p) 낮아졌다. 18개월째 하락세다.



10월 비경제활동인구는 1천612만1천명으로 3만8천명 증가했다.



구직활동도 일도 하지 않는 '쉬었음' 인구는 258만명으로 13만5천명 늘었다.



청년층 '쉬었음'은 40만9천명으로 9천명 줄었지만, 30대에서는 2만4천명 늘어난 33만4천명을 기록하며 통계 작성 이래 최대치를 기록했다.

<연합>

