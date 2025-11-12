중랑·광진·관악 등 4곳… ‘모아타운’으로 재탄생

서울시가 노후 저층 주거지를 한 그룹으로 모아 대단지 아파트처럼 개발하는 ‘모아타운’ 사업 4개 지역을 확정해 5483세대 공급에 나선다. 신속하고 체계적인 사업 추진으로 주거 환경이 대폭 개선될 전망이다.



시는 11일 중랑구 묵2동 243-7 및 신내1동 493-13, 광진구 자양2동 649, 관악구 청룡동 1535번지 일대 모아타운 4건이 전날 제16차 소규모 주택 정비 통합 심의 소위원회를 통과했다고 밝혔다.



이에 따라 묵2동 243-7에 1826세대 모아주택 4개소, 신내1동 493-13번지 일대엔 878세대 모아주택 2개소가 들어선다. 신내1동 구역 북측의 송림길은 경의중앙·경춘선 상부 공원화 사업과 연계해 보행 친화 가로로 바뀐다.



아울러 자양2동 649엔 2325세대 모아주택 5개소, 청룡동 1535 일대는 454세대 모아주택 4개소가 공급된다. 자양2동 구역 내 어린이공원이 조성되고 뚝섬로54길은 기존 6m에서 14m로, 인근 도로는 최대 12m까지 폭이 확대된다.

