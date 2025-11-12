파주 접경지 마을에 이색 카페·방앗간

경기도는 접경지 마을 활력사업의 일환으로 파주시 월롱면에 ‘다락카페 & 마을방앗간’(사진)을 개소했다고 11일 밝혔다.



도에 따르면 마을 활력사업은 주민이 중심이 돼 지역 자원을 발굴하고 수익을 창출하는 경기도의 대표적 주민 참여형 사업이다. 2022년부터 고양, 파주, 김포, 양주, 포천, 동두천, 연천, 가평 8개 시·군을 대상으로 사업을 추진하고 있다. 마을방앗간은 3년에 걸쳐 주민 역량 강화와 비전 수립, 시설 조성과 소득 기반 마련 등의 과정을 거쳐 이번에 문을 열게 됐다. 그동안 경기도 지원과 컨설팅, 파주시의 시설 조성 등 실질적 기반 마련과 역량 강화 지원, 지역주민의 공동운영체계 마련 등 지난 3년간 긴밀한 협력과 신뢰가 쌓였던 게 주효했다는 설명이다. 아울러 평범한 방앗간을 주민 중심의 소득시설과 커뮤니티 시설로 발전시킨 것도 주목된다. 단순한 마을사업을 넘어 주민이 주도하는 지속 가능한 자립형 성장모델로 거듭날 것으로 기대된다.



도는 이번 사업을 시작으로 다른 접경지역 마을에도 주민 자생적 마을 활력사업 모델을 확대한다는 방침이다. 또한 마을 단위 사업과 연계해 생활기반시설(SOC) 확충, 문화·관광자원 개발, 빈집 정비 등 균형발전 정책을 지속 추진할 계획이다.

