수능 D-1, 아침 공기 ‘쌀쌀’…수험생들 체온관리 유의 [내일날씨]

2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 이틀 앞둔 11일 서울 시내의 한 베이커리점에 수험생을 응원하는 문구가 붙어있다. 연합뉴스

내일(12일) 아침은 중부내륙과 남부 산지를 중심으로 기온이 영하로 떨어지며 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이겠다. 반면 낮에는 기온이 15~21도까지 올라 일교차가 15도 안팎으로 벌어지겠다. 기상청은 “급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 각별히 유의하라”고 당부했다.

아침 최저기온은 -2~10도, 낮 최고기온은 15~21도 수준으로 평년과 비슷하거나 다소 높겠다. 강원 내륙과 중부 산지, 남부 높은 산지는 서리와 얼음이 어는 곳도 있겠다. 농작물 관리에 주의가 필요하다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 오후부터 구름이 많아지고, 제주도는 종일 흐리겠다. 모레(13일)는 전국이 가끔 구름 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

새벽부터 아침 사이에는 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 강이나 호수 인근 도로에서는 시야 확보가 어렵겠으니 출근길 교통안전에 유의해야 한다.

해안 지역에서는 모레까지 제주도와 남해안을 중심으로 너울성 파도가 백사장과 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에도 주의가 요구된다.

기상청은 “내일과 모레는 서해상 고기압의 영향을 받다가, 주 중반 이후에는 중국 산둥반도 부근에서 이동하는 고기압이 우리나라로 확장하면서 대체로 맑은 날씨가 이어질 것”이라고 밝혔다.

