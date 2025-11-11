수능 D-1 낮부터 포근…큰 일교차 주의

수요일이자 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 12일은 아침까지 쌀쌀하다가 낮부터 포근해지겠다.

11일 전남 장성군 내장산국립공원 백양사를 찾은 나들이객들이 단풍나무 주위를 거닐며 가을을 만끽하고 있다. 연합뉴스

아침 최저기온은 0∼10도, 낮 최고기온은 15∼21도로 예보됐다.



중부 내륙·산지와 남부 지방 높은 산지는 아침 기온이 영하까지 내려가는 곳이 있겠고 당분간 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.



새벽과 아침 사이 전국 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다.



강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 교통안전에 유의해야 한다.



바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 남해 0.5∼2.5m, 동해·서해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.



다음은 12일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [맑음, 구름많음] (5∼17) <10, 20>



▲ 인천 : [맑음, 구름많음] (7∼15) <10, 20>



▲ 수원 : [맑음, 구름많음] (4∼17) <0, 20>



▲ 철원 : [맑음, 구름많음] (0∼15) <0, 20>



▲ 속초 : [맑음, 구름많음] (5∼17) <0, 20>



▲ 청주 : [맑음, 맑음] (4∼18) <0, 0>



▲ 대전 : [맑음, 맑음] (2∼18) <0, 0>



▲ 세종 : [맑음, 맑음] (3∼17) <0, 0>



▲ 전주 : [맑음, 맑음] (3∼18) <0, 0>



▲ 광주 : [맑음, 맑음] (5∼18) <0, 0>



▲ 대구 : [맑음, 맑음] (4∼18) <0, 0>



▲ 부산 : [맑음, 맑음] (10∼21) <0, 10>



▲ 울산 : [맑음, 맑음] (6∼18) <0, 0>



▲ 창원 : [맑음, 맑음] (7∼19) <0, 10>



▲ 제주 : [구름많음, 흐림] (14∼20) <20, 30>



[※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 기사를 완성했고 데스킹을 거쳤습니다. 기사의 원 데이터인 기상청 기상예보는 웹사이트(https://www.weather.go.kr)에서도 확인할 수 있습니다.]

