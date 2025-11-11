항소 재검토 지시 반부패부장 등 “부역 4인방” 비판 고조 [檢, 대장동 항소 포기 파장]

대장동 개발비리 사건 항소 포기 결정을 둘러싼 파문이 수그러들지 않고 있다. 서울중앙지검장이 항소 방침에 결재까지 마친 뒤에 번복된 사실이 알려지면서, 법무부의 개입 의혹이 확산하고 있다. 이진수 법무부 차관, 노만석 검찰총장 권한대행, 정진우 서울중앙지검장, 박철우 대검 반부패부장 등 이번 항소 포기 과정에 개입된 핵심 인물들이 서로 책임을 미루는 모양새까지 보이면서 법조계 안팎에선 이들을 ‘부역 4인방’이라 지목하며 일제히 사퇴를 요구하는 목소리까지 나오고 있다.



11일 법조계에 따르면 정성호 법무부 장관은 대장동 사건 1심 선고 이후 세 차례 보고를 받았다. 지난달 31일 첫 보고 때는 “상당히 중형이 나왔다”고 언급했으며, 며칠 뒤 대검이 ‘항소 의견’을 올린 두 번째 보고와 항소 시한이 임박한 7일 마지막 보고에서는 ‘신중하게 판단하라’는 취지로 말했다고 정 장관은 인정했다. 다만 정 장관은 “노 대행에게 직접 지시한 사실은 없다”며 당시 발언이 단순한 의견 표명에 불과했다고 선을 그었다.

정 장관 뜻을 노 대행에게 전달한 인물은 이 차관으로 알려졌다. 그는 7일 정 장관의 ‘신중 검토’ 메시지를 노 대행에게 전화로 전달했다고 한다. 그러나 이 차관 역시 “항소 포기를 지시한 적은 없다”고 해명한 것으로 알려졌다. ‘의견 전달’일 뿐 ‘수사 지휘’는 아니라는 취지라는 평가다.



사퇴 압박에 몰린 노 대행은 ‘법무부 압박설’을 시사했다.



그는 전날 대검 과장 30여명이 모인 비공개 면담에서 “법무부 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 몇 가지 선택지를 제시했다. 모두 사실상 항소 포기를 요구하는 내용이었다”고 털어놨다고 한다.



항소 기한인 8일 0시를 앞두고 수사팀에 재검토를 지시한 박 부장도 책임론에서 자유롭지 못하다는 평가다.



수사팀은 7일 오후 2시18분 중앙지검 4차장과 정 지검장에게 항소장 결재를 받아 대검 최종 승인을 기다리고 있었다. 그런데 박 부장이 오후 8시45분 “전면 재검토하라”고 지시하면서 상황은 급변했다. 그 무렵 노 대행이 정 지검장과 직접 통화해 항소 포기를 설득한 것으로 전해졌다. 결국 정 지검장은 8일 검찰 내부망에 “중앙지검 의견을 관철시키지 못했다”며 사의를 밝혔다. 사표는 아직 수리되지 않았다.



법무부와 검찰 간 책임 공방이 이어지면서 지휘부 일괄 사퇴를 요구하는 목소리도 커지고 있다.



노 대행은 이날 하루 연가를 내고 숙고에 들어가면서 사퇴가 임박했다는 분석도 나온다. 야권에선 법무부 외압 의혹을 제기하며 정 장관 책임론까지 언급하고 있다. 일각에서는 법무부가 검찰 보완수사권 존폐 등 검찰개혁 후속 조치를 놓고 검찰 지휘부를 압박했을 것이란 분석도 제기되는 상황이다.

