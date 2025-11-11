백기태호, 32강전 유럽 난적 만나나

백기태 감독이 이끄는 17세 이하(U-17) 한국 축구 대표팀이 무패 행진으로 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 32강 진출에 성공했다. 다만 32강전에서는 유럽의 난적과 맞붙을 가능성이 커졌다.

한국은 지난 10일 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 코트디부아르와의 2025 FIFA U-17 월드컵 F조 조별리그 3차전에서 3-1 완승을 거뒀다. 조별리그에서 2승1무(승점 7·골득실 3)를 거둔 한국은 스위스(승점 7·골득실 5)에 골득실에서 밀려 조 2위로 32강에 올랐다. 한국이 U-17 월드컵에서 조별리그를 통과한 건 16강 토너먼트 체제였던 2019년 브라질 대회 이후 6년 만이다.

17세 이하(U-17) 축구 대표팀 선수들이 10일 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 F조 조별리그 3차전 코트디부아르와의 경기를 승리한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한축구협회 제공

2년 주기로 24개국이 참가하던 U-17 월드컵은 올해부터 매년 열리고, 참가국도 48개국으로 늘어났다. 4팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 24팀과 3위 팀 중 성적이 좋은 8팀이 32강에 합류해 토너먼트를 치른다. 한국의 32강전 상대는 잉글랜드, 포르투갈, 벨기에 등이 유력하다.

조 1위에 도전한 한국은 전반 26분 김지성(수원 삼성 U-18)이 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 슈팅으로 선제골을 넣었다. 그러나 9분 뒤 코트디부아르에 동점골을 허용했다. 한국은 후반 오하람(전남 U-18) 대신 들어온 정현웅(서울 U-18)이 후반 3분 김도연(대전 U-18)과 원투 패스를 주고받은 뒤 문전에서 슈팅해 다시 앞서가는 골을 터뜨렸다. 후반 42분에는 이용현(울산 U-18)이 페널티킥 골로 쐐기를 박았다.

북한은 11일 G조 조별리그 3차전에서 콜롬비아에 0-2로 패하며 1승1무1패(승점 4), 3위로 조별리그를 마쳤다. 북한은 조별리그를 모두 마친 A∼D조의 3위 팀들보다 승점이 앞서 콜롬비아전 결과에 상관없이 최소 조 3위로 32강 진출은 확정한 상황이었다.

