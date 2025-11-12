HD현대重, 인도 함정시장 진출

HD현대가 인도 코친조선소와 협력 범위를 확대하며 인도 함정 시장 진출에 나섰다. HD현대의 조선 부문 계열사인 HD현대중공업은 최근 인도 최대 국영 조선소인 코친조선소와 ‘인도 해군 LPD(상륙함) 사업 추진을 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다고 10일 밝혔다.



코친조선소는 인도 남부 케랄라주에 있는 인도 최대 규모의 조선소로 상선부터 항공모함에 이르는 다양한 선종의 설계·건조·수리 역량을 갖추고 있다.



지난 7월 HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 코친조선소와 MOU를 체결하고 설계·구매 지원, 생산성 향상, 인적 역량 강화 등의 분야에서 협력을 추진하기로 한 바 있다.



이번에 새롭게 체결한 MOU는 인도 해군이 추진하는 상륙함 사업을 함께 수행하기 위한 것이다. HD현대중공업은 이번 MOU를 계기로 인도 특수선 시장 진출의 기반을 구축할 계획이다.



HD현대중공업은 상륙함의 설계·기술 지원을 통한 인도 해군 경쟁력 강화를 추진한다.

