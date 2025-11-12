717개 계단에 걸린 시공간의 마법… ‘걸어서 하늘까지’ [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

중력이 없는 공간(space), 우주(space)를 산책한다는 건 어떤 느낌일까? 중력이 있는 지구에서 무중력을 느끼는 방법은 몸과 주변 환경이 똑같이 떨어지면서 무게가 느껴지지 않는 ‘자유낙하’ 상태다. 대표적으로 자이로드롭 같은 놀이기구를 타면 경험할 수 있다. 하지만 자유낙하 시간이 무척 짧고 무엇보다 무서워서 무중력을 느낄 겨를이 없다. 이밖에 특수하게 개조된 비행기가 포물선 궤도를 그리며 급상승과 급하강을 반복하는 ‘무중력 비행’이나 거대한 수영장에서 부력을 정밀하게 조절하는 ‘중성 부력’이 있지만 일반인들이 체험하기는 쉽지 않다. 무중력은 아니지만 우주에서 걷는 느낌을 비슷하게(?) 경험할 수 있는 곳이 있다. 바로 포항시 환호공원 안에 있는 ‘스페이스 워크(Space Walk)’라는 공공조형물이다.

포항시와 함께 성장한 포스코가 자신들이 생산하는 철강재로 만든 스페이스 워크는 도시의 정체성을 드러내는 바다, 도시, 제철소의 풍경을 보여준다.

영일만에 면해 있는 환호공원을 포항의 상징적인 명소로 만들려는 꿈은 포항시의 숙원이었다. 2001년 포항시와 포스코가 함께 공원을 조성한 이후 포항타워, 민속박물관, 놀이공원, 경북도립미술관 유치 등 여러 계획이 거론되었지만 실현되지는 않았다. 그러다 2019년 포스코 창립 51주년을 맞아 ‘환호공원 명소화를 위한 업무협약’을 체결하고 철강재를 이용한 세계 유명 작가의 조형물을 설치하기로 했다.



업무협약을 체결하고 5개월 후 하이케 무터(Heike Mutter)와 울리히 겐트(Ulrich Genth)가 작가로 선정됐다. 이 둘은 부부로 아내인 하이케 무터는 함부르크 예술대학 교수다. 무터와 겐트는 작가로 선정된 그해 말에 8점의 계획안을 제출했고 4개월 뒤 3점을 자문위원회에 상정했다. 그리고 최종적으로 시민위원회가 ‘클라우드(Cloud)’라는 가제가 붙은 작품을 확정했다. 기본 및 실시설계는 6개월 안에 끝났고 1년간의 공사 후 2021년 11월에 개장됐다.



작가 선정부터 최종 계획안 확정까지 1년 안에 끝날 수 있었던 건 선례가 있었기 때문이다. 무터와 겐트는 ‘스페이스 워크’ 작가로 선정된 2019년보다 8년 앞선 2011년, 그들에게 국제적인 명성을 안긴 ‘타이거&터틀?매직 마운틴(Tiger & Turtle?Magic Mountain)’이라는 작품을 독일 뒤스부르크에 완성했다. ‘타이거&터틀’과 ‘스페이스 워크’는 롤러코스터를 연상시키는 형태, 시민들이 걸어 다닐 수 있는 트랙의 경로, 철강재 사용 등이 거의 비슷하다. 다만 작품 규모, 트랙 길이, 계단 개수 등 전체적인 크기는 ‘스페이스 워크’가 더 크다.



작품에 담긴 개념도 유사하다. ‘타이거&터틀’이 무한 루프(loop) 형태를 통해 우리가 살고 있는 삶의 속도에 대해 질문을 던졌듯, ‘스페이스 워크’ 또한 롤러코스터처럼 생긴 트랙의 형태로 공업도시 포항의 역동적인 성장(가속)과 그 위를 천천히 걷는 방문자의 경험(감속)을 대비시키며 미래에 대해 질문을 던지고 있다. 즉, 두 작품 모두 ‘속도’라는 현대 산업사회의 화두를 예술적으로 풀어냈다는 점에서 같은 맥락을 공유한다.

사실 ‘스페이스 워크’는 333m 길이에 달하는 트랙을 최대 25m까지 공중에 띄워야 하고 317t에 달하는 아연도금강과 스테인리스강으로 만들어진 구조물을 25개의 기둥만으로 지지해야 하는 엄청난 기술적 과제였다. 여기에 동시 최대 수용인원 250명은 물론 해안가의 거센 풍하중과 지진하중까지 견뎌야 했다.



그럼에도 ‘스페이스 워크’는 ‘타이거&터틀’이 가지고 있지 않은 몇 가지 의미를 지니고 있다. 첫 번째 의미는 ‘스페이스 워크’에서만 볼 수 있는 ‘풍경’에 있다. 가운데 진입 계단을 통해 조형물에 오른 방문자들은 곧 갈림길 앞에 서게 된다. 둘 중 비교적 완만하게 오르는 남쪽 트랙으로 가면 영일만 앞바다와 그 너머에 ‘철강도시’를 대변하는 제철소가 보인다. 반면 가파르게 시작하는 북쪽 트랙을 오르면 포항 시내를 한눈에 내려다볼 수 있다. 바다와 제철소 그리고 도시는 포항의 상징과 같다. 이런 의미에서 보면 ‘스페이스 워크’는 그 자체가 미적 가치를 지닌 공공조형물일 뿐만 아니라 포항이라는 도시를 온몸으로 읽어내게 하는 장치이자 수단이다.



두 번째 의미는 ‘스페이스 워크’를 만든 주체, ‘포스코’와의 연관성이다. 2002년 3월 ‘포스코(POSCO)’로 바꾸기 전에 회사 이름은 ‘포항종합제철(이하 포철)’이었다. 1968년 창립된 포철은 사명에 도시 이름을 붙일 만큼 포항의 탄생에서부터 함께 성장한 운명 공동체다. 조용한 어촌 마을이었던 포항은 포철 부지로 최종 확정되면서 급격히 변하기 시작했다. 이후 포철은 포항시 전체 세수의 최대 30%를 책임지는 기업이 됐다. 1970년 이후부터는 교육, 연구, 문화, 체육 인프라 확충에도 앞장서고 있다. 그러니 ‘스페이스 워크’는 말 그대로 포항을 대표하는 철강사가 자신들이 생산하는 철로 만들었다는 서사가 담긴 도시의 상징물이다.



세 번째 의미는 ‘재미’다. 아무리 의미가 넘쳐도 재미가 없으면 사람들에게 외면받는 시대다. ‘스페이스 워크’가 주는 재미는 공중, 상상력을 조금 더 보태면 우주를 산책하는 듯한 경험에 있다. 바람이 불면 좌우로 몸이 흔들리고 아래가 훤히 내려다보이는 디딤판 때문에 오르기를 포기하는 사람도 있지만 이런 자극이 오히려 무중력 공간, 우주를 유영하는 듯한 상상을 하게 만든다. 더불어 717개의 계단을 오르내리다 보면 피트니스 센터에 있는 스텝밀(Stepmill), 일명 ‘천국의 계단’에 버금가는 하체운동도 할 수 있다.



한 도시가 있다. 그리고 그 도시와 운명을 함께한 세계적인 기업이 자신들이 생산하는 제품으로 도시의 상징물을 만들었다. 이 특별한 조형물은 도시의 정체성을 담은 풍경을 보여주며, 동시에 평소에는 경험하지 못하는 재미까지 선사한다. 이 모든 것들이 하나로 엮인 서사는 다른 어떤 곳에 있는 상징물에서도 찾아볼 수 없는, 오직 포항 ‘스페이스 워크’만의 유일함이다. 문제는 다른 지자체들이 그 유일함을 허용하지 않는다는 데 있다.

가장 먼저 포항처럼 포스코 제철소가 있는 광양시가 움직였다. 2022년 10월 광양시와 포스코는 광양 구봉산을 명소화하기 위한 업무협약을 체결했다. 그들의 선례는 포항의 ‘스페이스 워크’였다. 2023년 작가 공모에서 스페인 건축가 마누엘 몬테세린(Manuel Monteserin)이 최종 선정됐다. 언론에 공개된 그의 안은 회오리 감자처럼 계단과 경사로가 휘감겨 있는 형태로, 다행히 포항의 ‘스페이스 워크’와 다르다. 지역마다 고유한 서사를 담은 특별한 경험을 선사하는 요소가 생기는 일은 언제나 환영이다. 하지만 지역의 이야기와 상관없이 단순히 복제만 한다면, ‘스페이스 워크’도 한때 명물이었지만 이제는 전국에 난립한 제2의 출렁다리, 제3의 케이블카가 될 수도 있다. 우리가 지극히 경계해야 하는 상황이다.



방승환 도시건축작가

