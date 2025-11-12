포항으로 ‘해병대 체험’ 오이소

경북 포항시가 15~16일 이틀간 오천 해병의거리(서문사거리 일원)와 해병대 제1사단에서 ‘2025 포항해병대문화축제’를 개최한다.



11일 시에 따르면 올해 포항해병문화축제 슬로건은 ‘도약하는 포항, 강인한 해병, 시민과 함께 미래로!’이다. 해병대가 시민과 함께 걸어온 발자취를 재조명하고 새로운 도약의 메시지를 담는다.



축제는 지난해에 이어 제1사단 종합전투연병장을 개방해 넓은 관람 공간을 제공한다. 별도 절차 없이 부대 내부 도보 관람이 가능하며 장갑차 등 장비 전시를 비롯해 탑승 체험, 페인트탄 체험 등 해병대 문화 체험 프로그램이 운영된다.



축제 첫날인 15일에는 부대 입장과 상시 프로그램을 시작으로 해병대 기수단, 군악대, 의장대 등이 참여하는 민?관?군 화합 행진과 개막식, 고공강하 시범, 초청가수 공연 등 다양한 행사가 펼쳐진다. 둘째날인 16일에는 의장대와 군악대 공연, 해병대원의 체력을 겨루는 ‘핫피플 선발대회’, 시민 참여 서바이벌 경연쇼 ‘노래?춤 한판 페스타’가 진행된다. 해병의거리에는 페이스페인팅, 군번줄?빨간명찰 만들기 체험부스 등이 운영된다.



이강덕 시장은 “포항해병대문화축제는 민?관?군이 함께 만드는 대표 시민축제”라며 “150만 해병인의 자부심을 되새기고 시민들에게 감동과 희망을 전하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

