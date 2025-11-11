레고랜드, 씨라이프 코엑스∙부산 아쿠아리움과 수능생 할인 이벤트

레고랜드는 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 씨라이프 부산 아쿠아리움과 함께 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생들을 격려하고 재충전과 추억의 시간을 선물하기 위한 풍성한 특별 할인 이벤트를 시작한다고 11일 밝혔다.

먼저 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 오는 13일부터 12월 31일까지 현장에서 2026학년도 수능 수험표를 인증하는 수험생들에게 1일 입장권 50% 할인을 제공한다.

할인 이벤트 포스터. 레고랜드 제공

씨라이프 코엑스 아쿠아리움을 찾는 중고생들에게도 학생증 인증 시 1일 입장권 50% 할인 혜택을 적용, 크리스마스와 연말을 맞은 수험생과 청소년들에게 오래도록 기억될 바닷속 추억을 선사한다.

특히 이 기간 중 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서는 인기 애니메이션 ‘네모바지 스폰지밥’ 특별 이벤트 ‘젤리피쉬 어드벤처’가 진행 중이어서 꽉 채워진 재미 요소를 만끽할 수 있다.

씨라이프 부산 아쿠아리움은 이 기간 수험생들을 대상으로 1만1000원 할인 혜택을 제공, 2만원에 입장할 수 있다. 수험생 본인과 동반 3인까지 동일한 할인이 적용된다.

레고랜드는 수능 다음 날인 14일부터 12월 31일까지 수험생 프로모션 ‘고생했수능!’을 실시한다. 수험표 등 증빙 서류를 인증하는 수험생 본인에게는 1일 이용권 50% 할인, 동반인 최대 4인까지는 30% 할인이 적용된다.

아울러 수험생 본인에게는 이날의 추억을 오래 기억할 기념품으로 무작위 레고 미니피겨 1종을 무료로 증정하고 레고랜드 전역 기프트샵 및 식음료점 10% 할인을 제공한다. 하나의 수험표로 12월 31일까지 횟수 제한 없이 동일한 할인 혜택을 받을 수 있다.

레고랜드 관계자는 "이번 수능 수험생 특별 이벤트에 대한 자세한 내용은 씨라이프 코엑스 아쿠아리움과 씨라이프 부산 아쿠아리움 소셜 미디어 채널 및 레고랜드 코리아 리조트 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 채널에서 확인할 수 있다"고 말했다.

