“오늘은 무슨 날?”…해태아이스, ‘쌍쌍바데이’ 맞아 가래떡 증정

해태아이스는 ‘농업인의 날’을 맞아 ‘쌍쌍바데이’ 프로모션을 실시했다고 11일 밝혔다.

해태아이스 ‘쌍쌍바데이’ 프로모션. 해태아이스 제공

쌍쌍바데이는 ‘쌍쌍바’ 제품과 1이 두개씩 서있는 숫자로 구성된 11월11일이 유사한 점에서 착안해 기획됐다. 가래떡데이로 불리는 법정기념일 ‘농업인의 날’과 연계해 2023년부터 매년 쌍쌍바데이 프로모션을 진행했다.

해태아이스는 농림축산식품부와 협업해 농림축산식품부 공식 캐릭터 ‘새농이’와 함께한 온라인 프로모션을 진행했다. 해태아이스는 지난 1일부터 11일까지 공식 인스타그램에서 캐릭터를 꾸미고 농업인의 날 기념 메시지를 남긴 참여자를 대상으로 추첨을 통해 쌍쌍바 손난로 보조 배터리, 쌍쌍바 초코, 가래떡 등을 증정한다.

이외에도 해태아이스는 이날 원주 댄싱공연장에서 개최되는 ‘원주 삼토페스티벌’에 참여해 쌍쌍바 브랜드 부스를 운영한다. 원주 삼토페스티벌은 매년 농업인의 날을 기념해 열리는 농촌문화관광형 축제로, 해태아이스는 방문객들에게 쌍쌍바 제품을 무료로 제공하고 미니 게임을 통해 경품을 증정하는 등 다양한 현장 이벤트를 펼친다.

해태아이스 관계자는 “11월11일 농업인의 날을 맞아 소비자와 농업인이 함께 웃을 수 있는 특별한 경험을 마련했다”며 “해태아이스는 앞으로도 농업인들에게 감사함을 전할 수 있는 쌍쌍바데이 프로모션을 지속할 예정”이라고 밝혔다.

