[포토] 클로즈 유어 아이즈 '부드러운 카리스마'

그룹 클로즈 유어 아이즈가 11일 오후 서울 등촌동 SBS공개홀에서 열린 세 번째 미니 앨범 ‘블랙아웃(blackout)’ 발매 기념 컴백 쇼케이스에 참석해 열띤 공연을 펼치고 있다.

클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES 전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 더블 타이틀곡 ‘X’와 ‘SOB’로 활동을 펼친다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지