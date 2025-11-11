폭스바겐, ‘2025 문경 레전드 트레일’에 신형 SUV 아틀라스 지원

사진=폭스바겐코리아 제공

폭스바겐코리아가 지난 11월 8일(토), 경북 문경시에서 개최된 ‘2025 문경 레전드 트레일’ 러닝 대회에 신형 SUV 아틀라스를 전시하고 행사 운영 차량을 지원했다.

’2025 문경 레전드 트레일’은 한국을 대표하는 트레일 러너 심재덕 선수가 달렸던 문경의 백두대간 산길을 달리는 트레일 러닝 대회다.

폭스바겐코리아는 험난한 산길을 거침없이 주파하는 트레일 러너들의 도전 정신과 잘 어울리는 대형 SUV 아틀라스를 통해 참가자들이 폭스바겐이 추구하는 역동적인 아웃도어 라이프스타일을 생생하게 체험할 수 있도록 이번 대회에 차량을 지원했다.

아틀라스는 참가자들이 안전한 트레일 러닝을 즐길 수 있도록 리딩 카(leading car) 역할을 해냈다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 “폭스바겐 아틀라스는 다부진 디자인과 탄탄한 주행 성능, 넓은 공간을 두루 갖춰 트레일 러닝과 같은 아웃도어 액티비티에 최적화된 대형 SUV”라며 “앞으로도 고객들이 아틀라스의 매력을 생생하게 체험할 수 있는 기회를 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

