의정부시, 수락산 등 순환 탐방 1박 2일 코스 발굴

경기 의정부시는 시내 대표적인 산림 자원인 수락산, 천보산, 사패산 등을 1박 2일 산책하는 순환 탐방로를 발굴한다고 11일 밝혔다.

이를 위해 김동근 시장은 지난 9∼10일 시민 30명과 해당 구간을 답사했다.

이들은 지난 9일 시청을 출발해 만가대 입구∼수락산 도정봉∼기차바위∼정상∼석림사∼아일랜드 캐슬∼중랑천∼원도봉산∼사패산 등 약 16㎞를 탐방했다.

사패산 통나무집에서 숙박한 뒤 10일에는 천보산 입구∼소림사∼정상∼축석고개 삼거리∼귀락마을∼무지랭이 약수터 등으로 이어지는 19㎞를 둘러봤다.

이번 답사에 동행한 시민들은 휴식 공간 확충, 안내 표지 정비, 탐방로 연결 등 다양한 의견을 냈다.

의정부시는 시민 의견을 반영한 탐방 프로그램을 개발하고 단계적으로 추진할 예정이다.

김 시장은 "이번 답사는 시민이 직접 참여해 시내 숲길을 체험하고 의견을 나누는 자리였다"며 "시내 주요 산을 잇는 순환 탐방로를 기반으로 의정부만의 산림 휴양 코스를 조성할 것"이라고 말했다.

