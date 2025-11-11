민관군 화합의 장…포항해병대문화축제, 15~16일 개최

경북 포항시는 오는 15~16일 양일간 오천 해병의거리(서문사거리 일원)와 해병대 제1사단 내에서 ‘2025 포항해병대문화축제’를 개최한다고 11일 밝혔다.

올해 축제는 ‘도약하는 포항, 강인한 해병, 시민과 함께 미래로!’라는 슬로건으로 대한민국 안보의 중심에서 정의와 자유를 수호하는 해병대와 시민이 함께 걸어온 발자취를 되새기며 새로운 도약의 메시지를 담아낼 예정이다.

이번 축제는 지난해에 이어 해병대 제1사단 종합전투연병장 등을 개방해 넓은 무대와 쾌적한 관람환경을 조성했다.

'2025 포항해병대문화축제 홍보 포스터'. 포항시 제공

별도의 사전절차 없이 부대 내부를 자유롭게 도보 관람할 수 있으며, 다양한 군수 장비 전시 및 체험프로그램으로 해병대 문화의 정통성과 자부심을 빛낼 계획이다.

15일 오전 10시부터 해병대 부대 입장 및 상시프로그램 운영이 시작되며 인기 프로그램인 장비 장갑차 전시 탑승 체험, 페인트탄 체험 등 각종 해병대 문화를 체험할 수 있는 프로그램이 진행된다.

이어 부대 내 충무대 성당부터 연병장 특설무대까지 해병대 기수단, 해병대 군악대, 의장대, 제대별 특수복장 등의 행렬을 한꺼번에 볼 수 있는 민·관·군 화합 행진과 개막식, 위엄과 용맹이 담긴 의장대와 고공강하 시범공연, 뜨거운 열정을 가진 초청 가수들의 개막 축하 콘서트가 펼쳐진다.

16일에도 의장대 시범공연과 군악대 무대를 시작으로, 해병대원의 강인한 체력을 느낄 수 있는 ‘핫피플 선발대회’, 그리고 해병인과 시민이 함께 참여하는 서바이벌 경연쇼 ‘노래·춤 한판 페스타’가 이어진다

한편 ‘해병의거리’에는 페이스페인팅, 군번줄·빨간명찰 만들기 등의 체험 부스들과 푸드트럭 및 플리마켓 부스가 운영돼 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 꾸며진다.

축제장을 찾는 관광객을 위해 인덕초 근처와 원리 임시 공영주차장, 오천고등학교에 임시주차장을 조성하고 행사장까지 셔틀버스를 운행해 교통 대책을 세웠으며 공무원, 군·경찰·소방 등 100여 명과 해병대전우회와 오천읍 이장협의회 등 150여 명의 자원봉사자가 행사장의 질서유지와 안전을 위해 만전을 기할 예정이다.

고한중(사진) 포항시해병대 전우회회장은 “선배님들의 찬란한 전통을 이어 받아 시대가 요구하는 명품 해병대와 해병대의 고향을 지키는 전국 최고의 전우회로 나갈 것”이라며 “‘한번 해병이면 영원한 해병’의 명예를 가슴에 안고 모군과 지역사회 발전에 선봉이 되도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

이강덕(사진) 포항시장은 “포항해병대문화축제는 민·관·군이 함께 만드는 포항의 대표 시민 축제”라며 “150만 해병인의 자부심을 되새기고, 시민들에게 추억과 희망을 전할 ‘2025 포항해병대문화축제’에서 많은 분들이 감동을 함께 나누시길 바란다”고 말했다.

