교촌에프앤비 사옥, ‘2025 한국건축문화대상’ 민간부문 대상 수상

교촌에프앤비㈜는 경기 성남 수정구의 사옥 ‘교촌 1991 빌딩’이 ‘2025 한국건축문화대상’ 건축물 부문 민간분야 대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

국토교통부가 주최·주관하는 ‘한국건축문화대상’은 매년 사회적 가치와 건축적 완성도를 갖춘 건축물에 수여되는 국내 최고 권위의 건축상이다.

교촌은 기업 철학과 공간의 조화가 건축적으로 구현된 점을 높이 평가받았다. 이 건물은 백색 외관에 녹색 이미지를 더해 자연과 조화를 이루는 설계가 특징이다.

임직원이 일상에서 여유를 느낄 수 있는 쾌적한 업무 환경을 지향했으며, 중앙 파티오 정원과 옥상 녹지를 통해 자연 채광과 환기를 유도하며 기능성과 심미성을 함께 구현했다.

교촌이 추구하는 투명성과 신뢰, 지속가능한 성장의 가치를 공간 전반에 담은 건축물로 평가받았다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 교촌이 추구하는 상생의 가치가 일터와 공간 속에서도 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

