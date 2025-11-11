아이더세이프티, 덕다운 적용된 ‘시그니처 다운 발열베스트’ 출시

프리미엄 산업안전 브랜드 아이더세이프티(EIDER SAFETY)가 한층 진화한 ‘시그니처 다운 발열베스트’와 ‘라이트 다운 발열베스트’를 새롭게 선보였다.

이번 신제품은 워커들의 높은 만족도를 이끌었던 기존 시그니처 발열베스트의 장점을 유지하면서, 발열패드의 길이를 기존 20cm에서 30cm로 늘려 약 50% 확장된 발열 면적을 구현한 것이 특징이다. 이에 따라 기존 등 중앙부만 따뜻하게 했던 영역에서 벗어나, 목 하단부터 등 하단까지 폭 넓은 부위를 감싸는 입체적인 발열감을 제공한다.

탈부착이 가능한 발열패드는 사용자의 작업 환경이나 체온에 따라 유연하게 조절할 수 있으며, 8020 덕다운(솜털 80%, 깃털 20%) 충전재를 사용해 한층 가벼우면서도 탁월한 보온성을 확보했다. 피부에 닿는 목 부분에는 고급 벨보아 원단을 덧대어 부드럽고 따뜻한 착용감을 더했으며, 발열 패드 삽입부 안감에는 흡열 안감 소재를 적용해 열손실을 최소화하고 발열 효과를 극대화했다.

시그니처 다운 발열베스트는 덕다운이 쏠림 없이 균일하게 유지되는 클래식 튜브 퀼팅 구조로, 내부에 일정한 공기층을 형성해 안정적인 체온 유지를 돕는다. 또한 라이트 다운 발열베스트는 이너로 활용하기 좋은 라운드넥 디자인으로, 다양한 작업 환경에서 실용성을 높였다.

특히 저온 모드 최대 11시간, 고온 모드 최대 6시간 사용이 가능하며, 10,000mAh 용량의 전용 보조배터리가 기본 구성으로 포함되며, 시중 보조배터리와도 호환이 가능해 편의성을 더했다.

