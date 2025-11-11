이왕준 명지병원 이사장, 국제병원연맹 차기 회장 선출

이왕준 명지병원 이사장이 국제병원연맹(IHF) 차기 회장으로 선출됐다.

11일 대한병원협회에 따르면 국제병원연맹은 대한병원협회를 비롯한 70여개국 병원협회와 각국 병원들이 참여하고 있는 비영리 국제기구로, 1929년 설립돼 스위스 제네바에 본부를 두고 있다.

이왕준 명지병원 이사장. 대한병원협회 제공

이 이사장은 10일(현지시간) 제네바에서 열린 제48차 세계병원대회 총회에서 공식 선출돼 2027∼2029년 2년간 IHF 회장직을 수행하게 됐다. 아울러 지금부터 6년간 차기·현임·전임 회장단으로 구성된 집행위원회 리더십에 참여하게 된다고 병원협회는 설명했다.

한국인이 IHF 수장을 맡는 것은 지난 2013∼2015년 IHF 회장을 지냈던 김광태 병원협회 명예회장에 이어 두 번째다.

이 이사장은 “한국은 IHF 창립 이래 가장 활발한 활동을 펼쳐온 회원국 중 하나”라며 “향후 회장으로서 아시아·아프리카 지역의 참여를 확대하고 IHF가 진정한 글로벌 다양성을 실현하는 조직으로 발전하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한국은 내년 10월 서울에서 제49차 세계병원대회를 개최한다.

