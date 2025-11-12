글렉, AI 물류 기술로 CES 혁신상…"안전·환경 모두 잡았다"

출처=GLEC

국내 물류 기술 기업이 인공지능(AI)으로 화물차 안전과 환경 보호를 동시에 달성하는 기술을 개발해 세계적 권위의 상을 받았다.

㈜글렉(대표 김은우·강덕호)은 'GLEC AI Tachograph(DTG)'가 CES Innovation Awards® 2026 Supply & Logistics 부문 Honoree로 선정됐다고 6일 밝혔다. CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 상으로, 혁신적 기술과 사회적 가치를 모두 인정받은 제품에 수여된다.

화물차 안전사고는 매년 수많은 인명 피해를 낳는다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 매년 135만 명이 교통사고로 목숨을 잃는다. 동시에 물류 부문은 전 세계 탄소 배출의 약 8%를 차지하며 기후변화의 주요 원인으로 지목된다.

글렉의 AI 타코그래프는 이 두 가지 사회적 과제에 대한 해법이다. 200억 개 파라미터 대규모 언어모델을 탑재해 실시간으로 교통 상황과 운전 패턴을 분석한다. 화물차 사고가 자주 발생하는 지역 데이터를 미리 학습해, 위험한 상황에서는 운전자에게 음성과 화면으로 즉시 경고한다. 이를 통해 사고 위험을 20~40% 줄일 수 있다.

환경 측면에서도 의미가 크다. 국제표준 ISO-14083 방법론으로 화물 운송의 탄소 배출량을 정밀하게 측정한다. 운전자에게는 실시간으로 연료 효율과 탄소 배출 정보를 제공해 친환경 운전을 유도한다. 급가속이나 급제동을 줄이면 연료 소비와 탄소 배출이 함께 줄어드는 효과를 낸다.

지재원 운영기획팀장은 "물류 산업 종사자들의 안전을 지키면서 동시에 지구 환경도 보호하는 기술"이라며 "기술이 사회적 가치를 실현할 수 있다는 것을 보여주는 사례"라고 말했다.

김은우 운영대표는 "화물차 운전자들이 더 안전하게 일하고, 물류 기업들이 환경 책임을 다할 수 있도록 돕는 것이 우리의 목표"라며 "글로벌 시장으로 확대해 더 많은 사람과 지구 환경에 기여하겠다"고 밝혔다.

글렉은 AI 기반 디지털 타코그래프 시스템, API 기반 탄소 계산 플랫폼, 클라우드 기반 물류 탄소 회계 관리 시스템(LCAMS)을 개발하는 물류 기술 기업이다. ISO-14083 방법론으로 탄소 배출량을 측정하며, 국내 최초로 물류 국제 탈탄소화 기구(Smart Freight Centre)의 GLEC Tool 인증을 진행하고 있다.

회사는 내년 1월 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 수상 제품을 전시한다.

CES Innovation Awards®는 심사위원에게 제출된 설명 자료를 기반으로 선정되며, CTA는 제출 내용의 정확성을 검증하거나 수상 제품을 직접 테스트하지 않았다.

