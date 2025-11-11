성시경, 前매니저 배신 딛고 유튜브 재개 "새로운 동생 왔다"

가수 성시경이 전 매니저의 금전 피해 여파를 딛고 유튜브 활동을 재개했다.

10일 성시경의 유튜브 채널에는 새 영상이 게재됐다. 지난달 말 공개된 영상 이후 약 11일 만이다.

영상에서 성시경은 서울 압구정로데오의 한 식당을 방문해 오징어불고기 3인분을 주문했다.

예상보다 많은 양이 나오자 놀란 성시경에게 음식점 주인이 "조금 많이 드렸다"고 말했고, 성시경은 "이게 3인분이 아니라 4인분이랍니다"라며 웃었다.

이어 "그냥 저 돈 낼게요"라고 했고, 주인이 괜찮다고 하자 "안 된다. 그러면 광고가 된다. 4인분 값 내겠다"고 덧붙였다.

또 성시경은 "편집하는 새로운 동생이 왔다. '먹을텐데'에서 실력을 보여주고 싶다고 한다"며 새 편집자를 소개했다.

앞서 성시경은 10년 넘게 동행해 온 매니저로부터 금전적 피해를 입은 것으로 알려졌다. 이 일로 유튜브 콘텐츠 업로드를 잠시 중단하기도 했다.

소속사 에스케이재원은 "전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 후 퇴사했다"며 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지하고 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 밝혔다.

성시경은 SNS를 통해 "최근 몇 개월은 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험했다"고 심경을 전했다.

매니저 배신으로 인한 충격에도 팬들과의 약속을 지키기 위해 지난 9일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 '2025 인천공항 스카이페스티벌' 무대에 섰다. 성시경은 오는 12월 25~28일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 연말 콘서트를 연다. 12월 중 신곡도 발매할 예정이다.

<뉴시스>

