장동혁 "대장동 항소 포기 국정조사·특검해 이재명 탄핵해야"

장동혁 국민의힘 대표는 11일 검찰의 대장동 개발 비리 사건 항소 포기와 관련해 "국정조사와 특검을 통해 이재명을 탄핵해야 한다"고 말했다.

장 대표는 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 열어 "엉망으로 망가지는 대한민국을 구하는 방법은 딱 하나. 이재명을 대통령의 자리에서 내려오게 하는 것"이라며 이같이 말했다.

장 대표는 "지금 일어나는 일들은 오직 이재명이라는 사람이 대통령의 자리에 앉았기 때문에 일어난 일들"이라며 "단군 이래 최대의 개발비리 범죄가 일부 무죄 선고됐는데도 항소를 포기했다. 8000억원 짜리 개발비리를 400억짜리로 둔갑시켰는데도 항소를 포기했다"고 지적했다.

이어 "정성호 장관이 '신중히 결정하라'고 했다는 말이 저에게는 조폭 두목이 밤길 조심하라는 말로 들린다. 이 모든 것은 이재명 때문이다"라면서 "김병기 원내대표도 말한 것처럼 국정조사하자"고 했다.

장 대표는 아울러 "법원은 즉시 이재명 재판을 재개해야 한다. 그게 대한민국을 구하는 유일한 길"이라며 "국정조사, 특검 하자. 이재명 재판 다시 시작하자"고 덧붙였다.

<뉴시스>

