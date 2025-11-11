“폐지 박스 덮고 쪽잠”…APEC 동원 경찰관 ‘처우 논란’

경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC)가 지난 1일 성공적으로 마무리됐지만 이번 행사에 투입됐던 경찰관들의 열악한 처우 문제가 불거지며 논란이 확산되고 있다.

폐지 박스 덮고 누워있는 APEC 동원 경찰관. 연합뉴스

전국경찰직장협의회는 10일 APEC 정상회의 당시 현장 경찰관들의 열악한 환경이 담긴 사진을 공개했다.

APEC 기간 경주에 하루 최대 1만9000명 규모의 경력이 동원됐는데 일부 혼선이 빚어져 제대로 된 숙소나 식사를 받지 못했다.

근무복을 입은 경찰관들이 대기 장소에서 이불 삼아 쪽잠을 자는 모습이 대표적이다. 또 다른 사진에는 영화관의 대형 스크린 앞에서 단체로 자거나 복도에서 모포 하나만 깔고 잠을 청하는 모습도 포착됐다.

직협 관계자는 연합뉴스와 통화에서 “모포가 지급된 곳도 있었지만, 아무것도 지급이 안 된 곳도 있었다”며 “폐지를 줍는 분들한테 상자를 빌려온 경우도 있었다”고 전했다.

영화관에서 대기하는 APEC 동원 경찰관들. 연합뉴스

낡은 모텔이나 산속 여관에 묵었다는 증언도 나왔다. 한 경찰관은 “모텔 화장실이 문이 없고 통유리로 돼 있었다”며 “룸메이트한테 못 보여주겠다. 감방도 칸막이는 있을 것”이라고 토로하기도 했다.

직장인 익명 게시판 ‘블라인드’에서는 도시락을 받지 못해 사비로 밥을 사 먹거나 추운 날씨에 ‘찬밥’을 먹었다는 증언들도 나오고 있다.

경찰청 관계자는 이날 열린 정례 기자간담회에서 “도시락은 배달 지연이나 행정 착오로 초기에 누락되는 경우도 있었지만, 현장 불만을 접수하면서 신속히 개선하고자 노력했다”면서 “일부 직원에게 쾌적하지 못한 환경과 식사 제공을 못한 것은 기획단으로서 미안하다”고 덧붙였다.

한편 직협은 오는 11일 서울 서대문구 경찰청 앞에서 ‘경찰을 노숙자로 만든 APEC 행사 사진전’을 열겠다고 예고했다. 12일과 14일에는 국회 앞에서 사진전을 연다.

직협은 언론 공지를 통해 “경찰청, 경북경찰청, APEC 기획단이 1년간 준비한 세계적 행사에 동원된 경찰관들의 열악한 환경과 복지를 알리겠다”며 경찰 지휘부 대상 직무 감사를 통한 전수조사, 사과, 재발 방지 대책 마련 등을 요구했다.

