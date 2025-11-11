김지혜, 남편 박준형에게 잡혀 살았는데 “지금 10배 더 벌어”

채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁' 화면 캡처

코미디언 김지혜가 홈쇼핑에 출연한 계기를 밝혔다.

10일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에서는 방송인 염경환이 요리 연구가 이혜정, 코미디언 김지혜를 초대하는 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 각자의 일과 재테크에 관한 이야기를 나눴다.

뷰티 전문 쇼호스트로 활동중인 김지혜는 "김영애 선생님이 황토팩 방송을 할 때 선생님 옆에서 보조로 출연하기 시작했다. 이게 시작이었다"고 말했다.

그는 "선생님은 우아하게 앉아 제품을 설명하고 나는 분위기를 띄웠다. 2년간 하면서 홈쇼핑 흐름을 파악했다"며 "한 달에 60개, 하루에 방송이 6개였다. 메이크업 하고 라이브 방송하고 이동하고 또 방송하는 게 반복이었다"고 회상했다.

그러면서 "그렇게 몇 달을 하다 보니 내가 내가 아니더라. 그래도 '프로로서 이왕 하는 일, 제대로 해보자'는 마음으로 버텼다"고 덧붙였다.

김지혜는 쇼호스트로 승승장구해 박준형보다 수입이 10배 많다고 자랑했다. 그는 "돈을 왜 벌어야겠다고 생각했냐면 예전엔 오빠가 너무 잘나가서 찍소리도 못하고 잡혀 살았다. 그런데 상황이 역전되니까 오빠가 설거지를 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "지금 와서 생각해 보면 박준형 씨의 큰 그림 같기도 하다. 요즘은 행사도 안 가고, 좋아하는 라디오만 한다. 내 카드로 후배들 밥을 사준다"고 너스레를 떨었다.

그러면서 "내가 힘들다고 하면 오빠가 '그 돈은 누군가가 받는다. 네가 하면 그게 네 돈이 된다'고 했다. 그 말을 들으면 ‘해야지’ 하는 마음이 들었다"며 웃었다.

한편 1999년 KBS 14기 공채 개그맨 김지혜는 2005년 한 기수 선배 박준형과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 김지혜는 2022년 한 방송에서 "홈쇼핑에서 최고 450억원 매출을 기록한 적 있다"고 밝혀 많은 이들을 놀라게 했다.

