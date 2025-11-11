“포카칩 한 봉지에 감자 겨우 0.6개”…오리온 해명은? [수민이가 궁금해요]

한 유튜버가 오리온 ‘포카칩’ 한 봉지에 감자가 0.6개만 들어간다고 주장하자, 오리온 연구원이 직접 해명에 나섰다. 오리온은 감자칩 제조 과정에서 발생하는 수분 손실과 가정 환경과의 차이를 이유로 들었다.

유튜브 갈무리

유튜버 제로비는 지난 6일 ‘포카칩엔 감자가 몇 개나 들어갈까’라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 “포카칩에는 과연 감자가 얼마나 들어갈까 궁금했다”고 설명하며 실험을 시작했다.

영상에서 제로비는 포카칩의 지름(66.9㎜)을 버니어캘리퍼스로 측정한 뒤, 비슷한 크기의 감자 세 개를 준비했다. 흙과 이물질만 세척하고 1.5~2㎜ 두께로 썰어 전분을 빼고, 한 번 데친 뒤 기름에 튀겨 소금간을 했다. 그 결과 감자 세 개에서 나온 감자칩은 총 324g으로, 감자 한 개당 108g 수준이었다. 포카칩 한 봉지(66g)에 들어간 양을 감안하면 감자 0.6개 정도가 들어간 셈이다.

해당 영상은 10일 오후 5시 기준 조회수 659만회를 기록하며 화제를 모으고 있다.

이에 대해 오리온 연구원은 회사 계정으로 직접 댓글을 달고 “사실과 다르다”고 해명했다.

오리온 생감자 스낵 제품들. 오리온 제공

이 연구원은 “66g 포카칩 한 봉지에는 200g짜리 감자가 1~1.5개 들어간다”며 “생감자에는 80~85%의 수분이 포함돼 있는데, 얇게 썰어 튀기는 과정에서 대부분 수분이 날아간다. 단순 계산만으로도 감자 300g 정도가 필요한 셈”이라고 했다. 이어 “튀긴 후 수분 일부가 기름으로 대체되기도 하고, 제조 과정에서 일어나는 손실을 감안하면 실제로는 220g 이상의 감자가 필요하다고 볼 수 있다”고 했다.

이어 “저희 포카칩은 강원도 감자연구소에서 직접 개발한 품종의 질 좋은 감자들로 만들고 있다. 바삭바삭하고 가벼운 식감을 유지하기 위해 항상 노력하고 있다”며 “맛있고 품질 좋은 포카칩을 만들기 위해 열심히 연구하겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지