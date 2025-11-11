이준수, 父 모교 서울예대 연기과 최종 합격…직속 후배 되나

이준수 SNS, 연기학원 SNS 캡처

배우 이종혁의 아들 이준수가 부친의 모교인 서울예대에 최종 합격했다.

지난 8일 이준수가 다니고 있는 연기학원은 인스타그램을 통해 이준수의 합격통지서를 공개했다. 이준수는 서울예대 공연학부(연기전공)에 수시로 지원, 최종 합격했다.

서울예대는 이종혁의 모교다. 이종혁은 서울예대가 서울예술전문대인 시절 93학번으로 입학해 학사를 취득했다.

이준수는 어린 시절부터 이종혁을 따라 배우에 대한 꿈을 품고 도전해 왔다. 그 결과 최근 중앙대학교 공연영상창작학부 연극연기과, 세종대학교 영화예술학과 연기예술전공 수시 1차에 합격한 것으로 알려졌다.

앞서 이준수는 지난 달 중앙대학교 공연영상창작부 연극과와 세종대학교 영화예술학부 연기예술과에 1차 합격했다는 소식을 전했다.

이준수의 형인 이탁수도 연기를 전공 중이다. 그는 동국대학교 예술대학 연극학부에 진학했다.

한편 이준수는 지난 2014년 MBC '아빠! 어디가?'에 출연해 귀엽고 천진한 매력으로 전 국민의 큰 사랑을 받은 바 있다.

