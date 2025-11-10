조현, 캄보디아 총리 만나 국민보호·스캠 대응 논의

캄보디아를 방문 중인 조현 외교부 장관은 10일 훈 마넷 캄보디아 총리를 예방하고 쁘락 소콘 외교장관과 회담하는 등 온라인 스캠 대응 협력을 위한 고위급 논의를 가졌다.



외교부에 따르면 조 장관은 훈 마넷 총리와 만난 자리에서 이날 출범한 '코리아 전담반'을 통해 우리 국민 보호 및 온라인 스캠 등 초국가 범죄 대응을 위한 양국 간 협력을 더욱 강화해 나가자고 했다.

캄보디아 총리 예방한 조현 장관. 연합뉴스

훈 마넷 총리는 초국가 범죄 척결을 위해 캄보디아도 국가적 차원에서 노력하고 있다며 계속 협력해 나가자고 했다.



양측은 당면 과제인 초국가 범죄에 대한 효과적 대응을 통해 양국 간 전략적 동반자 관계를 강화하고, 내후년 수교 30주년을 앞두고 고위급 교류는 물론 교역·투자·노동 등 제반 분야에서의 협력 확대 방안을 모색해 가기로 했다.



쁘락 소콘 장관도 한국인의 캄보디아 내 스캠 범죄 연루 문제 해결에 적극 노력하겠다고 했다고 외교부가 전했다.



조 장관은 또 이날 유재성 경찰청장 직무대행과 함께 써 소카 내무장관을 면담했다.



조 장관은 향후 단속을 강화하는 과정에서 한국인이 발견될 경우 즉시 신병을 확보해 줄 것과 최단기간 내에 한국으로 송환될 수 있도록 계속 협조해 달라고 당부했다.

<연합>

