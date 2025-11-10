배우 이종혁, 자식농사 대박났네…아들 이준수, 父 모교 서울예대 ‘최종 합격’

배우 이종혁의 아들 이준수가 아버지의 모교인 서울예술대학교에 최종 합격했다.

지난 8일 이준수가 다니는 연기 학원의 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 “일상”이라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진이 공개됐다. 사진 속에는 ‘합격 통지서’, ‘공연학부(연기전공)’ 등의 문구와 서울예술대학교 총장 직인이 선명하게 담겨 있었다.

앞서 이준수는 지난달 22일 중앙대학교 공연영상창작부 연극과와 세종대학교 영화예술학부 연기예술과에 각각 지원해 1차 합격 소식을 전했다. 이어 지난 31일에는 세종대학교 2차 시험을 위해 다시 캠퍼스를 찾은 모습을 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 팬들의 관심을 끌었다.

중앙대학교와 세종대학교 출신 배우들의 명단도 화제를 모았다. 중앙대 연극영화과 출신으로는 하정우, 김강우, 김희선, 장나라, 권율, 박신혜 등이 있으며, 세종대학교 영화예술학과는 공효진, 유연석, 신혜선, 정인선 등 다수의 스타를 배출했다.

이준수가 서울예대에 합격하면서, 아버지 이종혁의 후배가 될지 여부에 대중의 시선이 집중되고 있다. 한편, 세종대학교 2차 시험 결과는 오는 13일 수능일 전후로 발표될 예정이다.

2007년생으로 올해 만 17세인 이준수는 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중이며, 아버지를 따라 배우의 길을 꿈꾸고 있다. 또한 그는 자신의 일상을 담은 유튜브 채널 ‘10준수’를 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

과거에는 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’ 시즌 1에 출연해 많은 사랑을 받았으며, 194cm의 큰 키와 함께 한층 성장한 모습으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

