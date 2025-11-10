세계일보

검색

서울시극단 신임 단장에 이준우

입력 : 2025-11-10 23:38:47 수정 : 2025-11-10 23:38:46
박성준 선임기자 alex@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

서울시극단을 이끌어갈 신임 단장에 이준우(사진) 연출가를 임명했다고 10일 세종문화회관이 밝혔다.

이 신임 단장은 2017년부터 극단 배다의 상임연출로 활동하며 연극 ‘왕서개 이야기’와 ‘붉은 낙엽’으로 각각 동아연극상 작품상 등을 받았다. 이 단장의 임기는 이날부터 3년이다. 그는 “다양한 목소리들을 경청하고 존중하면서 신뢰할 수 있는 공연을 만들 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.


박성준 선임기자 alex@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

임지연 뚜렷 이목구비…완벽 미모에 깜짝
  • 임지연 뚜렷 이목구비…완벽 미모에 깜짝
  • '고우림♥' 김연아, 물오른 청순 미모
  • 수지, 발레 삼매경…완벽한 180도 다리 찢기
  • 47세 하지원 뉴욕서 여유롭게…동안 미모 과시